كوفاتشيتش يغيب عن تشيلسي أمام السيتي

لندن (رويترز)

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي: إن لاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش سيغيب عن نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام مانشستر سيتي في ويمبلي يوم السبت المقبل، بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وغاب كوفاتشيتش بالفعل عن لقاء انتهى بالخسارة 1-صفر أمام بورتو في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ولكن تشيلسي تأهل بالتفوق 2-1 في مجموع المباراتين.

وقال توخيل: «تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بعد مرور 20 دقيقة تقريباً من مران الاثنين الماضي من دون سبب، إنه سيغيب بكل تأكيد عن مواجهة السيتي وهذه خسارة كبيرة. وأشرك توخيل لاعبه نجولو كانتي بدلاً من كوفاتشيتش، وخاض اللاعب الفرنسي المباراة بأكملها بعد العودة من إصابة عضلية.

وقال توخيل: «نجولو مذهل، خاطرنا بعض الشيء بإشراك نجولو، لكن هذه كانت اللحظة المناسبة لإشراكه، ويملك طاقة اللعب لمدة 90 دقيقة». وأضاف: «لقد استحوذ على العديد من الكرات، وأنه يمنح الجميع الثقة، لقد أدى بشكل رائع، والآن حان الوقت للتعافي بشكل مناسب».