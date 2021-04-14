دورانت31» يعيد الذاكرة إلى «نتس»

مينيابوليس (أ ف ب)

عوّض بروكلين نتس خسارته القاسية أمام لوس أنجلوس ليكرز في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، وحقق فوزاً كبيراً على مينيسوتا تمبروولفز، كان لكيفن دورانت الفضل الأكبر فيه مع تسجيله 31 نقطة، وتصدر دورانت هدافي المباراة التي انتهت 127-97.

وفي ظهوره الثالث منذ عودته من غياب دام نحو شهرين بسبب الإصابة، لم يضيع دورانت وقتاً في تأكيد حضوره، مسجلاً ثماني نقاط في أول خمس دقائق له في الملعب. ولم يكن تمبروولفز صاحب أسوأ سجل في الدوري الأميركي للمحترفين مع 14 انتصاراً فقط و41 خسارة، في وضع تنافسي مطلقاً وتخلّف بفارق 45 نقطة في إحدى فترات الربع الأخير.

وتلقى دورانت الدعم من زميله جو هاريس الذي أنهى المباراة برصيد 23 نقطة، ولاندري شاميت الذي أضاف 19 نقطة بعد دخوله بديلاً، وسجل دي أندري جوردان رقماً مزدوجاً أيضاً مع 13 نقطة.

من جهته، قاد أنتوني إدواردز الذي كان الاختيار الأول للوولفز في «درافت» العام الماضي، أصحاب الأرض مع تسجيله 27 نقطة. وأعرب مدرب بروكلين نتس ستيف ناش عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه، رغم غياب عدد كبير من اللاعبين، من بينهم كايري إيرفينج، جيمس هاردن، ولاماركوس ألدريدج.

وقال ناش: إن «الرجال بذلوا جهداً، لقد حققنا الكثير من الانتصارات هذا الموسم، عندما كان لدينا نقص عددي، أنا فخور بهذا الجهد، وكانت هذه إحدى الليالي التي ننجز فيها المهمة التي أمامنا».

وفي مباريات أخرى، تخطى يوتا خسارته المفاجئة أمام واشنطن ويزاردز، ليحقق فوزاً 106-96 على أوكلاهوما سيتي ثاندر، وقاد الكرواتي بويان بوجدانوفيتش الماكينة التهديفية ليوتا بتسجيله 23 نقطة، بينما أنهى زميله دونوفان ميتشل المباراة مع 22 نقطة لجاز الذي يتصدر ترتيب المنطقة الغربية مع 41 انتصاراً و14 خسارة.

في غضون ذلك، حقق لوس أنجلوس كليبرز فوزه السادس على التوالي 126-115 أمام مضيفه إنديانا بايسرز، وسط تألق بول جورج الذي سجل 36 نقطة مصحوبة بسبع متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

وهذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يسجل فيها جورج 30 نقطة أو أكثر. وقال مدرب كليبرز تايرون لو عن أداء جورج إنه «عندما يلعب بهذه الطريقة، نحن فريق صعب».

وعلى ملعب تشارلوت هورنتس، تمكن كايل كوزما من تسجيل 24 نقطة ليفوز مع لوس أنجلوس ليكرز 101-93 على أصحاب الأرض. وفيما قاد كوزما كتيبة مسجلي ليكرز، كان لزميله أليكس كاروزو 13 نقطة بعد دخوله بديلاً، أسهمت في قلب المواجهة رأساً على عقب لمصلحة حامل اللقب. وسجل كاروسو رمية ثلاثية ليضع ليكرز في المقدمة 95-91 قبل 45 ثانية من النهاية، ثم أضاف رميتين حرتين لمنح فريقه أريحية من ست نقاط.

وقال مدرب ليكرز فرانك فوجل عن كاروسو: «إنه يقوم بالكثير من الأشياء الصعبة من أجلنا، أمر لا يصدق، الجميع سعداء من أجله». من جهة أخرى، خسر تورونتو رابتورز أمام أتلانتا هوكس 103-108، فيما فاز فينيكس صنز على ميامي هيت 106-86، وبوسطن سلتيكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 116-115.