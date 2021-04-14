نيمار: أطحنا البطل والحلم أكبر

باريس (د ب أ)

أبدى النجم البرازيلي نيمار سعادة بالغة بتأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا على حساب حامل اللقب بايرن ميونيخ الألماني.

وثأر باريس سان جيرمان لهزيمته أمام بايرن ميونيخ صفر-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وتأهل للدور قبل النهائي للمرة الثالثة رغم فوز بايرن ميونيخ عليه في عقر داره بهدف في إياب دور الثمانية.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان 3-2، وبذلك تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 3- 3 وتأهل سان جيرمان عبر قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وأبدى نيمار سعادة كبيرة بالتأهل، مؤكداً أن التأهل عزز طموحات الفريق الذي لم يسبق له التتويج بالبطولة الأوروبية، وقال نيمار عقب المباراة في تصريحات لإذاعة مونت كارلو الدولية: أنا سعيد للغاية، لقد أطحنا ببطل أوروبا، وهو فريق كبير، وباريس سان جيرمان فريق كبير، نحن الآن في الدور قبل النهائي ولدينا حلم أكبر.