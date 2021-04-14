نوير: إقصاء البايرن من ميونيخ وليس باريس!



باريس (أ ف ب)

لم يحتج باريس سان جيرمان الفرنسي لأكثر من ثمانية أشهر، للثأر من بايرن ميونيخ الألماني، وتجريده من لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما أقصاه من الدور ربع النهائي لهذا الموسم، ليبلغ المربع الأخير مع تشيلسي الإنجليزي الذي أطاح ببورتو البرتغالي.

وثأر فريق العاصمة الفرنسية لخسارته نهائي الموسم الماضي أمام البايرن بالذات في أغسطس، وذلك بفضل الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد خسارته على أرضه صفر-1 في إياب ربع النهائي.

وكان النادي الباريسي قطع أكثر من نصف الطريق نحو الثأر لخسارة نهائي 2020 بهدف وحيد، ما حرمه من لقبه الأول في المسابقة القارية الأم، بفوزه ذهاباً في ميونيخ 3-2 بفضل ثنائية كيليان مبابي وهدف البرازيلي ماركينيوس الذي غاب عن لقاء الإياب بسبب الإصابة.

ويخوض سان جيرمان نصف النهائي للمرة الثالثة بعد 1995، حين انتهى مشواره على يد ميلان الإيطالي، و2020 حين تخطى الفريق الألماني الآخر لايبزج قبل أن يخسر النهائي لأول في تاريخه على يد البايرن، الذي سجل له الهدف الوحيد لاعب سان جرمان السابق الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، من دون أن يكون ذلك كافياً لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

وقال حارس بايرن مانويل نوير الذي تألق في الأمسية: لم يتم إقصاؤنا الليلة، فوزنا 1-صفر هنا مستحق، ولكن النتيجة في ميونيخ لم تكن جيدة، كنا في وضع سيء قبل صافرة البداية، كان محبطاً جداً أن نضيع هذا العدد من الفرص في الذهاب.

وعن افتقاد بايرن لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أجاب نوير: «افتقدنا كل اللاعبين الذين لم يكونوا موجودين أمام فريق من مستوى رفيع مثل باريس سان جيرمان، هذا أمر صعب، لكن اللاعبين الذين كانوا على أرض الملعب قدموا كل ما لديهم، لدينا فرصة جيدة للفوز بالدوري الألماني، وفي النهاية سيكون موسماً إيجابياً.

أما الأرجنتيني أنخل دي ماريا مهاجم سان جرمان فقال: أعتقد أن الفريق الأفضل تأهل، كانوا أفضل فريق العام الماضي، كانوا الأبطال لكننا هذا العام أفضل منهم، لهذا السبب وصلنا الى الدور نصف النهائي.

وخاض فريق المدرب هانزي فليك اللقاء المصيري بغياب عدة لاعبين مصابين على رأسهم الهداف الفتاك ليفاندوفسكي، لاعب الوسط الفرنسي كورنتان توليسو وزميله ليون جوريتسكا والمدافع نيكلاس زوله، فيما أصيب سيرج جنابري والإسباني مارك روكا بفيروس كورونا.

وبعدما كان الشك يحوم حول مشاركتهما بسبب الإصابة، بدأ فليك اللقاء بالفرنسيين لوكاس هرنانديز وكينجسلي كومان الذي تعرض لضربة في مباراة الدوري نهاية الأسبوع ضد أونيون برلين 1-1، لكنه تعافى للمشاركة ضد فريقه السابق.

ولم توفر الإصابات الطرف المقابل، إذ غاب غن سان جيرمان المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي والظهير لايفين كورزاوا إضافة الى ماركينيوس، ما دفع ببوكيتينو إلى إشراك البرتغالي دانيلو بيريرا في قلب الدفاع الى جانب بريسنيل كيمبيمبي.

وبعد غيابه عن الفريق مؤخراً بسبب إصابته بفيروس كورونا، بدأ الإيطالي ماركو فيراتي اللقاء من مقاعد البدلاء، فيما عاد لاعب الوسط الأرجنتيني لينادرو باريديس بعد انتهاء إيقافه.

وبدوره، بلغ تشيلسي نصف النهائي للمرة الأولى منذ العام 2014 رغم سقوطه أمام ضيفه بورتو بهدف نظيف من مقصية رائعة للبديل الإيراني مهدي طارمي في الوقت بدل الضائع في ملعب «رامون سانيس بيسخوان» في إشبيلية الإسبانية، مستفيداً من تفوقه عليه 2-صفر ذهاباً.

ويأمل المدرب الألماني توماس توخل الذي أعاد هيكلة تشيلسي منذ وصوله في يناير الفائت، أن يكرر أقله إنجاز العام الماضي، عندما بلغ مع فريقه السابق باريس سان جرمان المباراة النهائية، قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ. وقال توخل: «كانت معركة صعبة جداً، ربما لم تكن أجمل مباراة لمشاهدتها على التلفاز ولكن من مقاعد البدلاء كانت مباراة متشنجة وسريعة، كان من الصعب اللعب ضدهم والخروج من الضغط، بشكل عام، كنا نستحق التفوق على بورتو على مدى 180 دقيقة.

وفي 18 مباراة تحت إشراف توخل في جميع المسابقات، خسر تشيلسي مباراة واحدة كانت في الدوري أمام وست بروميتش منذ قرابة العشرة أيام بعد سلسلة من 14 مباراة من دون هزيمة. وكانت آخر مشاركة لبطل أوروبا عام 2012 في المربع الذهبي في العام 2014 عندما خرج على يد أتلتيكو مدريد الإسباني، علماً أنه أخرجه من ثمن النهائي هذا الموسم، فيما فشل بورتو في التأهل الى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2004، عندما توج بلقبه الثاني في البطولة مع المدرب جوزيه مورينيو بعد أول عام 1987. وهذه المرة الثامنة التي يحسم فيها تشيلسي مواجهة ربع النهائي لمصلحته في آخر تسع مناسبات، حيث كان الخروج الوحيد في هذه السلسلة المميزة أمام مانشستر يونايتد عام 2011.