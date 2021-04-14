بعد أوساكا.. كورونا تحرم ماتسوياما من الشعلة الأولمبية

ستُمنع الشعلة الاولمبية من المرور في مدينة ماتسوياما اليابانية نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها، بحسب ما أعلن الحاكم المحلي، اليوم الأربعاء، لتصبح ثاني منطقة تتخذ هذا الإجراء بعد أوساكا.

ويأتي هذا القرار قبل مئة يوم من موعد انطلاق الألعاب الأولمبية في طوكيو، وسط مخاوف حيال صحة إقامة الحدث في خضم تزايد الإصابات بكورونا في اليابان وخارجها.

وقال توكيهيرو ناكامورا حاكم محافظة إيهيمي "سنلغي مسيرة تتابع الشعلة في مدينة ماتسوياما. سنحتفل بوصول الشعلة بطريقة لا تشمل الجماهير العادية".

وأصاف أن خدمات الطوارئ الطبية في المنطقة "تتعرّض لضغوط شديدة" مع ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19، مشيراً إلى أن القرار تم قبوله من اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 التي لم تعلّق على الفور.

وانطلقت مسيرة الشعلة في 25 مارس من فوكوشيما، وكان يفترض أن تمرّ في ماتسوياما مسقط رأس بطل الغولف هيديكي ماتسوياما، في 21 أبريل الحالي.

ومُنعت الشعلة الأولمبية من المرور في الطرق العامة في محافظة أوساكا اليابانية نظراً لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها، وأقيم بدلاً من ذلك مسار داخل منتزه مغلق أمام عدد محدود من المتفرجين.

ودخلت أجزاء من اليابان في حال طوارئ مرتبطة بالحد من تفشي كورونا في وقت سابق من العام الحالي، وكانت طوكيو والمناطق المحيطة بها آخر من رفع تلك الإجراءات في 21 مارس.

وكانت هناك تحذيرات من دخول اليابان في موجة رابعة من انتشار الفيروس، رغم بدء الاستعدادات للألعاب الأولمبية المرتقبة انطلاقتها في 23 يوليو المقبل.