بروتوكول حضور نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

لندن (د ب أ)

كشف البروتوكول الخاص بحضور المشجعين في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، أن المشجعين الراغبين في حضور المباراة المقررة في 25 أبريل الجاري، سيكون عليهم تقديم نتائج سلبية لفحوص فيروس كورونا المستجد، على أن تكون أجريت خلال 24 ساعة فقط قبل المباراة.

ويجرى السماح بحضور 2000 مشجع فقط لكل من مانشستر سيتي وتوتنهام، طرفي المباراة النهائية المقررة في استاد ويمبلي، ونشر الناديان البروتوكول الذي يفترض بالمشجعين اتباعه، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». وسيكون المشجعون بحاجة إلى إرسال نتائج فحوص «بي.سي.آر» في أقرب وقت ممكن من المباراة، وكذلك إجراء اختبار آخر خلال خمسة أيام بعد المباراة. كذلك سيكون المشجعون ملزمين بالتوجه إلى موقع جانبي لإجراء الفحوص قبيل بداية المباراة.

ويشترط ظهور نتائج سلبية لذلك الاختبار السابق للمباراة، من أجل الدخول إلى الاستاد، وكذلك استخدام وسائل النقل العامة المخصصة للنقل من الشمال الغربي إلى لندن.