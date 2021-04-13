لوروا يستقيل من تدريب توجو

باريس (أ ف ب)

استقال المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا، من منصبه مع منتخب توجو لكرة القدم، بعد فشله في قيادته إلى كأس أمم أفريقيا 2021، بحسب ما ذكر لوكالة فرانس برس.

قال صاحب عدد المشاركات القياسية في كأس أفريقيا «لم نتأهل إلى كأس أفريقيا المقبلة، فيما كانت كل الأمور مصمّمة لحدوث ذلك، تعلّمت الدروس واستقيل».

وحلّ «صقور» توجو في المركز الأخير، ضمن مجموعته في تصفيات البطولة المؤجلة من 2021 إلى 2022 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبعد وصوله إلى توجو في عام 2016، أشرف لوروا «73 عاماً» على سادس منتخب أفريقي في مسيرته التدريبية.