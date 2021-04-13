جردة الشابي مدرباًً للرجاء

تونس (د ب أ)

تعاقد لسعد جردة الشابي، المدرب السابق للاتحاد المنستيري التونسي لكرة القدم، مع الرجاء البيضاوي المغربي، للإشراف على تدريب الفريق، وأعلن الرجاء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التعاقد مع المدرب التونسي بعقد يمتد حتى نهاية الشهر الجاري وقابل للتمديد. وكان لسعد جردة الشابي درب المنستيري منذ يوليو عام 2019، بعد سنوات قضاها في النمسا، وقاده لإحراز كأس تونس في نسخة العام الماضي على حساب فريق الترجي، وهو أول لقب في تاريخ النادي منذ تأسيسه عام 1923، كما قاد المنستيري في أول مشاركة له في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» هذا العام.