«الرباط الصليبي» ينهي موسم «موراي السلة»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

يغيب الكندي جمال موراي نجم دنفر ناجتس حتى نهاية الموسم الحالي، من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وفق ما أعلن ناديه يوم «الثلاثاء».

وسقط موراي «24 عاماً» أرضاً، وبدا متألماً، قبل ثوانٍ من نهاية المباراة التي خسرها فريقه ضد جولدن ستايت ووريرز «الاثنين»، وهو في طريقه إلى السلة.

وجاء في بيان لناجتس أن الصورة أظهرت تمزقاً في الرباط الصليبي الأمامي، مضيفًا أن موراي سيغيب «إلى أجل غير مسمّى» بسبب الإصابة، فيما ذكرت تقارير أميركية أن اللاعب سيخضع لجراحة، ويغيب حتى نهاية الموسم. وتشكل هذه الإصابة نكسة أيضًا للفريق الأولمبي الكندي لكرة السلة، بعد أن أعرب موراي عن رغبته في خوض غمار أولمبياد طوكيو، بعد قرابة ثلاثة أشهر.

رفض الكندي الجلوس على الكرسي المتحرك للخروج من الملعب، حيث استعاض عنه بمساعدة أعضاء من الجهاز الفني. وكان موراي أحد أفضل لاعبي دنفر هذا الموسم حيث أسهم في تحقيقهم 34 انتصاراً مقابل 20 هزيمة في المركز الرابع في المنطقة الغريبة.

مع وصول آرون جوردون من أورلاندو ماجيك والأداء الرائع للصربي نيكولا يوكيتش، أكد ناجتس أنه قادر على الذهاب بعيداً في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، إلا أن إصابة موراي قد تقلّص من آمالهم في تحقيق اللقب.