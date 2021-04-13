«مايتي كاملز» بطلاً للنسخة «11» من دوري هوكي الجليد



أبوظبي (وام)

أبوظبي (وام) توج فريق «ما يتي كاملز» بطلاً للنسخة «11» من دوري الإمارات لهوكي الجليد موسم 2020-2021، بفوزه على فريق «ستورمز ابوظبي» بضربات الترجيح، في أمسيه رياضية على جليد صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

كادت المواجهة أن تنتهي بتفوق فريق «ستورمز» بالمباراة منتصراً بنتيجة 2-1 حتى آخر «40» ثانية من الشوط الأخير، عندها سجل «كاملز» التعادل من ضربة خاطفة لقرص الهوكي الذي تغير اتجاهه ليستقر في المرمى معلناً تعادل الفريقين في الأشواط الأصلية.

وعند تحول المباراة إلى الشوط الإضافي ظل التعادل سيد الموقف، فلجأ الطرفان إلى ضربات الترجيح التي كانت من نصيب «مايتي كاملز». لعب الفريقان 13 مباراة حتى وصلا للمباراة النهائية في الدوري الاستثنائي الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الجليدية اعتباراً من 24 يناير الماضي بمشاركة «5» فرق هي «سترومز أبوظبي» و«مايتي كاملز» و«ذيبز العين» و«وايب بيرز» وفريق «سكوربيون» واستطاع الفريقان (سترومز أبوظبي ومايتي كملز) تجاوز الفرق المنافسة لهما في مرحلة التصفيات من الدوري، حيث أقصى فريق «مايتي كاملز» خصمه «وايت بيرز»، وودع فريق «ذيبز العين» المنافسة بعد أن خسر من فريق «ستورمز ابوظبي» الذي أخرجه بصعوبة كبيرة.

وبذل نادي أبوظبي للرياضات الجليدية جهوداً كبيرة لضمان استمرار الدوري في ظل التحديات التي واجهت الجميع بسبب جائحة كورونا، واستطاع أن يصل بالدوري إلى بر الأمان، بفضل الإشراف الدقيق والمباشر على تطبيق بروتوكول مجلس أبوظبي الرياضي في جميع المباريات، وكذلك تعاون الفرق بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان السلامة العامة.