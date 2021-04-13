جوارديولا: «السيتي» لن يتراخى بعد التقدم في «ذهاب الأبطال»

لندن (د ب أ)

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن الفريق لن يتراخى، بعد تقدمه على بوروسيا دورتموند الألماني 2-1، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وذلك في الوقت الذي يعد فيه الفريق لمباراة الإياب المقررة غداً «الأربعاء» على ملعب «سيجنال إيدونا بارك».

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» اليوم «الثلاثاء»: نتطلع إلى المواجهة، العديد من الأشياء قد تحدث، ولا شيء مضمون، حققنا نتيجة جيدة، لكننا لن ندافع فقط، وسنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز. وتجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي خرج من دور الثمانية للبطولة الأوروبية في المواسم الثلاثة الماضية، ولم يصل إلى الدور قبل النهائي منذ عام 2016.

ولكن الفريق يتطلع بحماس إلى التقدم هذه الخطوة والتخلص من مشاعر الإحباط التي واجهها في المواسم الأخيرة. وقال جوارديولا: حان الوقت الآن للتقدم خطوة أخرى، الجميع يريدون ذلك، خاصة اللاعبين لأنهم شعروا بالحزن إزاء الإخفاق في التأهل للدور قبل النهائي، ومباراة الغد تشكل فرصة أخرى لإثبات أنفسنا، لا أحد سيمنحنا ذلك، وإنما يجب علينا انتزاعه.

ومن ناحيته، حذر إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، من قدرات فريقه السابق بوروسيا دورتموند. وقال جوندوجان: لا أشعر بمفاجأة، ما زلت أتابعهم بشكل كبير وأشاهد أكبر عدد ممكن من المباريات، وأعرف أنهم يتمتعون بقدرات كبيرة في الفريق كما يحظون بمهارات فردية عالية مع وجود لاعبين رائعين ويتمتعون بالسرعة، أعرف أن بإمكانهم الفوز على أي فريق جيد في أوروبا، وذلك عندما يكون فريقهم موفقاً.