الإيقاف مباراة عقوبة التصريحات المهينة لـ «إبرا»!

روما (د ب أ)

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش نجم هجوم ميلان بسبب تصريحاته المهينة لحكم مباراة فريقه أمام بارما، مع تغريمه 5 آلاف يورو.

وأوضحت الرابطة أن اللاعب السويدي انتقد الحكم في المباراة التي أقيمت على ملعب بارما يوم السبت الماضي، بشكل خال من الاحترام، كما تصرف معه بأسلوب مستفز في الدقيقة 60 من المباراة.

وكان إبراهيموفيتش «39 عاما» قد حصل على البطاقة الحمراء في تلك المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، غير أن الرابطة لم تعلن ما قاله إبراهيموفيتش بالضبط، ويحرم قرار الرابطة، المدير الفني لميلان، ستيفانو بيولي، من جهود نجم خط هجومه في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي، حيث سيلتقي ميلان على أرضه فريق جنوى يوم الأحد المقبل، ويسعى ميلان إلى الفوز بنقاط المباراة حتى يستمر في ملاحقة منافسه الإنتر متصدر جدول الدوري والمنحدر أيضاً من مدينة ميلان، ويحتل ميلان في الوقت الراهن المركز الثاني متقدما بفارق نقطة على يوفنتوس.