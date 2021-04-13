الغيابات تضرب دورتموند أمام مانشستر سيتي

دورتموند (د ب أ)

كشف إدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن الفريق سيفتقد جهود جادون سانشو في المباراة المقررة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي غداً «الأربعاء»، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، كما تحوم الشكوك حول مشاركة ماتس هوميلز والقائد ماركو رويس.

وقال تيرزيتش في مؤتمر صحفي عقد اليوم «الثلاثاء»: يتعين علينا الانتظار ورؤية من سيكون قادراً على المشاركة، وذلك في إشارة إلى التدريبات التي لا تزال مقررة قبل مباراة الغد.

وكان هوميلز ورويس قد جرى تبديلهما بسبب الإصابة خلال المباراة التي فاز فيها بوروسيا دورتموند على شتوتجارت 3-2 يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الألماني «البوندسليجا».

وقال مانويل أكانجي مدافع دورتموند: هما يتمتعان بخبرة كبيرة في دوري الأبطال، إذا تواجدا في الملعب، فإن هذا سيساعدنا كثيراً.

وكان بوروسيا دورتموند قد خسر أمام مانشستر سيتي 1-2 في مباراة ذهاب دور الثمانية.

وتأكد غياب سانشو عن مباراة الغد، حيث تعافى من إصابة عضلية وعاد إلى التدريبات، ولكنه ليس جاهزاً بعد لخوض المباريات.

ورغم غياب سانشو، أبدى تيرزيتش طموحاً شديداً في الوصول للدور قبل النهائي بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2013.

وقال تيرزيتش: ستبدو قصة مذهلة عندما تنظر إلى أحداث الموسم، نرغب في إظهار قدرتنا على إقصاء ما قد يعد أفضل فريق في البطولة.