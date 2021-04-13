«البادل تنس».. سباق المواطنين والمقيمين في «ند الشبا»



رضا سليم (دبي)

تدشن منافسات بطولة البادل تنس مساء الغد فعاليات النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر منافساتها حتى 29 أبريل الجاري وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة لجميع المنافسات. وتشهد النسخة الاستثنائية من الدورة هذا العام تقليص عدد الألعاب التي اقتصرت على البادل تنس والتي ستقام بالمجمع والدراجات والجري وستقام سباقاتهما في منطقة ند الشبا وميدان وتتضمن المنافسات 4 فئات هي الفئة الذهبية للرجال والفئتين البرونزيتين للرجال والسيدات والفئة الدولية، ويسمح في الفئة الذهبية للرجال بمشاركة المواطنين والمقيمين من المستوى المهاري (أ و ب) فقط على المستوى المحلي وستقام منافسات الأدوار التأهيلية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة ويتأهل أفضل 16 زوج للأدوار النهائية التي ستقام أيضاً بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة. وسيتم تطبيق اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات للبادل تنس حسب التصنيف الجديد للبطولات المحلية الذي اعتمده الاتحاد مؤخرًا، وستتكون كل مباراة من ثلاثة أشواط وكل شوط من 6 نقاط، ويفوز بالمباراة الزوجي الذي يفوز بشوطين من أصل ثلاثة مع نظام كسر التعادل في حالة التعادل 6-6، أو حسب ما تقرره اللجنة المنظمة وفقا لبرنامج الجدول الزمني للبطولة، كما تقام المنافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة. ويسمح في الفئة البرونزية للرجال بمشاركة المواطنين والمقيمين من المستوى المهاري (سي) فقط على المستوى المحلي وتقام منافسات الأدوار التأهيلية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة ويتأهل أفضل 16 زوجاً للأدوار النهائية على أن تقام الأدوار النهائية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة. وفي الفئة البرونزية للسيدات يسمح بمشاركة المواطنات والمقيمات من المستوى المهاري (ب و سي) فقط على المستوى المحلي وتقام منافسات الأدوار التأهيلية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة وتتأهل أفضل 8 أزواج للأدوار النهائية التي تقام بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة. وتقام منافسات الفئات المحلية خلال الفترة من 14 إلى 25 أبريل على أن يقام الدور النهائي يوم الاثنين 26 أبريل، فيما تقام منافسات الفئة الدولية خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل. ويتنافس المشاركون على جوائز قيمة يبلغ مجموعها قرابة 200 ألف درهم حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في الفئة الذهبية للرجال على جائزة قدرها 30 ألف درهم والمركز الثاني 24 ألف درهم والثالث 16 ألف درهم وفي الفئة البرونزية رجال يحصل المركز الأول على 20 ألف درهم والثاني 15 ألفا والثالث 7 آلاف وفي الفئة البرونزية للسيدات يحصل المركز الأول على 20 ألف والثاني 15 ألفاً والثالث 7 آلاف وفي الفئة الدولية يحصل الفائز بالمركز الأول فيها على جائزة قدرها 45000 درهم.