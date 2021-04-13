ماركينيوس يغيب 12 يوماً

باريس (د ب أ)

تسببت الإصابة في حرمان باريس سان جيرمان الفرنسي من جهود قائده ماركينيوس، في لقاء الفريق مساء اليوم «الثلاثاء» أمام بايرن ميونخ الألماني، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

كان لاعب خط الدفاع البرازيلي قد أُصِيْب خلال مباراة الذهاب في ميونيخ بعد إحرازه هدف فريقه الثاني، وظلت مشاركته في اللقاء الحاسم في باريس غير محسومة، حتى خلت قائمة الفريق في مباراة اليوم من اسمه.

وذكر النادي أن ماركينيوس يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويعود إلى التدريبات بعد 12 يوماً، وفي المقابل، يمكن لسان جيرمان الاستعانة بلاعبي خط الوسط الأساسي ماركو فيراتي واليساندرو فلورينزي، بعد أن عاد اللاعبان الإيطاليان الدوليان إلى الفريق في أعقاب التعافي من إصابتهما بفيروس كورونا، وانضمامهما إلى القائمة التي أعدها المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، وضمت 24 لاعباً.