4 شروط لاستخدام علامة «دبي» في الفعاليات الرياضية



دبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي القرار رقم 1 لسنة 2021 بشأن شروط استخدام اسم «دبي» في الفعاليات الرياضية بإمارة دبي، ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يحظر استخدام الاسم في الفعالية الرياضية، إلا بعد الحُصول على الموافقة المسبقة من مجلس دبي الرياضي، ويتم إصدار الموافقة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار. كما حددت المادة (3) من القرار شروط استخدام اسم (دبي) في الفعالية الرياضية، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2020، بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي، يشترط لاستخدام اسم (دبي) في الفعالية الرياضية. وتنص الشروط على أن يكون طالب الحصول على الموافقة شخصية اعتبارية مرخص لها بالعمل في الإمارة، وأن تكون الفعالية الرياضية ذات أثر إيجابي كبير على الإمارة، ويتم تحديد هذا الأثر وفق نظام التقييم والتصنيف، وألا يكون لأي شخص حق في ملكية اسم أو شعار الفعالية الرياضية المطلوب استخدام اسم (دبي) فيها، ويتم استخدام الاسم لأغراض الفعالية الرياضية فقط وخلال المدة المحددة في الموافقة. وتضمنت المادة (4) من القرار تحديداً لإجراءات الحصول على الموافقة، وهي تقديم طلب الحصول على الموافقة وفقاً للنموذج المعد لدى المجلس لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات التي يطلبها المجلس في هذا الشأن، ويقوم المجلس بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه لكافة الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون له في هذا الشأن أن يطلب تزويده بأي بيانات أخرى تكون لازمة للبت في الطلب المقدّم، ويصدر المجلس قراره بالقبول أو الرفض متى كان طلب الحصول على الموافقة والبيانات المطلوبة مكتملة، وفي حال رفض الطلب يقوم المجلس بإبلاغ مقدمه بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفِضَ طلبه التقدم بطلب جديد في حال زوال أسباب الرفض. فيما تضمنت المادة (5) الحالات التي يجوز لمجلس دبي الرياضي سحب الموافقة على استخدام اسم (دبي) في الفعاليات الرياضية، وهي: إذا أخل منظم الفعالية الرياضية بأي شرط من شروط الموافقة، إذا اتضح للمجلس أن الموافقة تم إصدارها بالاستناد إلى بيانات غير صحيحة، إعسار أو إفلاس من صدرت له الموافقة، إيقاف نشاط أو إلغاء رخصة من صدرت له الموافقة لأي سبب. ويتيح القرار الجديد الارتقاء بمستوى تنظيم الفعاليات الرياضية بإمارة دبي ووضع اسم (دبي) على الفعاليات وفق معايير دقيقة ومستوى تنظيمي عال، إلى جانب تنظيم عملية تسجيل ملكية الحقوق الفكرية للفعاليات الرياضية التي تحمل اسم (دبي)، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

