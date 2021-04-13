نهائي كأس البولو.. أول مباراة في رمضان

رضا سليم (دبي)

تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، عصر الغد، المباراة النهائية لكأس دبي للبولو، حيث يلتقي الحبتور و«أنكورا» في ختام قوي للبطولة ليتحول النهائي إلى مهرجان رمضاني عائلي، وسط اجراءات احترازية وتباعد اجتماعي، تنفيذاً للبروتوكول الصحي، خاصة أنها المرة الأولى التي تقام فيها مباراة للبولو في شهر رمضان المبارك، ولم يسبق أن أقيمت مباراة أو بطولة للبولو خلال الشهر الكريم. ويلتقي في ختام كاس دبي للبولو2021 فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق أنكورا بقيادة د. عبد الرحمن العبار وخالد العمران، ويضم فريق الحبتور محمد الحبتور وحبتور الحبتور وسانتوس اريارتي وسنتياجو جومز، بينما يضم فريق أنكورا د. عبد الرحمن العبار وخالد العمران وريكاردو جومز وتوماس اريارتي، ويحل لاعب جديد مكان ريكاردو جومز الذي أصيب في المباراة الماضية. ويسبق المباراة الختامية لقاء يجمع بين الفرق الثلاث الأخرى، فريق الشيخة عليا وفريق دبي ايمو وفريق الباشا، في مباراة من ثلاث جولات، بحيث يلعب كل فريق مع الفريقين الآخرين لتحديد ترتيب الفرق في هذه البطولة.