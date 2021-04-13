منتخب الجودو يستعد لبطولة العالم من الشارقة



أبوظبي (الاتحاد)

شارك منتخب الجودو في تدريبات نادي الشارقة التي جمعت أكثر من 30 لاعباً من مختلف الفئات، بحضور محمد جاسم أمين السر المساعد الذي نقل تحيات وشكر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو لأسرة نادي الشارقة الرياضي، على حسن الحفاوة والترحيب بتدريبات المنتخب، الذي يستعد لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في طوكيو في يونيو 2021 القادم.

شارك من المنتخب الأول الثنائي الدولي فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو، اختتمت مؤخراً في مدينة بيشكيك في قرغيزستان، واللاعب الصاعد ايفان ريمارينكو الذي احتل المركز الخامس في تصفيات بطولة آسيا، وذلك في وزن تحت 100 كجم، وأشرف على التدريب مدرب منتخب الإمارات الجديد المولديفي باكال فياسيسلاف. وذكر المدرب المولدوفي باكال بأن المشاركة في تدريبات فريق نادي الشارقة للجودو فرصة ممتازة للطرفين، بعد أن ضمت مجموعة فريق الشارقة العديد من اللاعبين الدوليين في صفوف منتخبات المراحل المختلفة، بجانب الصاعدين حيث تأتي تلك الفترة التحضيرية استكمالاً لبرنامج الإعداد الذي تواصل بالمشاركة الإيجابية في بطوله آسيا وأوقيانوسيا التي اختتمت مؤخراً في قرغيزستان، والتي تأتي في نطاق الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، والتي تأهل لها اللاعبان فيكتور وايفان بكل جدارة.وقال: كل الشكر لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، الذي سخر للمنتخب كافة متطلبات الإعداد، وستكون المرحلة المقبلة والأخيرة قبل طوكيو المشاركة في بطولة العالم للجودو التي تقام في العاصمة المجرية بودابست في يونيو المقبل، والتي يعقبها أولمبياد طوكيو.