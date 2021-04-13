هوتر ينتقل إلى تدريب مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ (د ب أ)

أكد آنتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ الألمانيان، أن آدي هوتر المدير الفني لإنتراخت فرانكفورت، سينتقل إلى تدريب مونشنجلادباخ بداية من الموسم المقبل، ويحتل آنتراخت المركز الرابع في الدوري الألماني «البوندسليجا» برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة خلف فولفسبورج، فيما يحتل مونشنجلادباخ المركز الثامن برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف فقط خلف يونيون برلين.

ويمتد عقد هوتر مع آنتراخت حتى 30 يونيو 2023، ولكن بند الشرط الجزائي في عقده سمح له بالرحيل المبكر عن تدريب الفريق. وقال هوتر في بيان له: القرار ببدء فصل جديد في مسيرتي التدريبية في الموسم الجديد لم يكن سهلاً، قضيت ثلاث سنوات ناجحة بشكل رائع في آنتراخت فرانكفورت، وأتمنى أن أختتم هذه الفترة بنتيجة بارزة في نهاية الموسم الحالي، نرغب في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل آنتراخت المركز الرابع في «البوندسليجا»، وهو آخر المراكز المؤهلة من البطولة إلى دوري الأبطال الأوروبي، كما يتفوق الفريق بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الخامس، وذلك قبل آخر ست مراحل من المسابقة، وفي المقابل، يبدو مونشنجلادباخ مهدداً بالغياب عن المشاركات الأوروبية في الموسم المقبل.

وينتقل ماركو روز المدير الفني لمونشنجلادباخ إلى تدريب بوروسيا دورتموند في الموسم المقبل، وكان مونشنجلادباخ خسر سبع مباريات متتالية، بعدما أعلن روز في منتصف فبراير الماضي أنه سيترك الفريق إلى دورتموند، قبل أن يستعيد الفريق اتزانه مؤخراً.