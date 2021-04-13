كارتابيا ينضم إلى قائمة الغائبين عن «الفرسان» في «الآسيوية»

منير رحومة (دبي)

انضم الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا إلى قائمة الغائبين عن المشاركة مع شباب الأهلي، في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث غاب عن السفر مع البعثة، علماً أن الجهاز الفني استبعد أيضاً عمر عبدالرحمن وأحمد خليل لعدم اكتمال جاهزيتهما.

ومن المتوقع أن تقتصر قائمة الأجانب على ثلاثة لاعبين، هم: إيجور جيسوس وكارلوس إدواردو، وجلال الدين ماشاريبوف.

ويخوض «الفرسان» تدريبه الأخير في الرياض غداً «الأربعاء»، استعداداً لبداية مشواره أمام استقلال طاجيكستان يوم الخميس، ضمن المجموعة الأولى، على أن يلاقي بعد ذلك الهلال السعودي وأجمك الأوزبكي.

ووصلت بعثة شباب الأهلي إلى السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم على متن طائرة خاصة، حيث خضع اللاعبون لفحص «كورونا» في المطار، قبل التوجه إلى مقر الإقامة، والدخول في «الفقاعة الطبية» وفقاً للبروتوكول الصحي الذي اعتمده الاتحاد الآسيوي لتنظيم دوري الأبطال بنظام التجمع هذا الموسم.ورغم غياب كارتابيا، إلا أن الأجواء الإيجابية تسود بعثة «الفرسان»، خاصة أن المعنويات عالية، بعد التتويج بلقب كأس الخليج العربي، ورغبة اللاعبين كبيرة في مشاركة ناجحة، والعودة ببطاقة التأهل إلى الدور المقبل، خاصة أن الفريق يملك خبرة المشاركات الخارجية، وسبق له الموسم الماضي العبور إلى الدور الثاني، ويسعى إلى تكرار «نجاحات 2015» عندما بلغ النهائي.