ريال مدريد يعلن إصابة راموس بـ «كورونا»

برلين (د ب أ)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن إصابة مدافعه وقائد الفريق سيرخيو راموس بفيروس كورونا المستجد، وكان راموس قد ابتعد عن مباريات الفريق منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بسبب إصابة عضلية، ومن المفترض أن تستمر عملية تعافيه من الإصابة لمدة ستة أسابيع.

وغاب راموس عن مواجهة فريقه التي فاز بها على برشلونة 2-1 في «الكلاسيكو» يوم السبت الماضي، كما غاب أيضاً عن مباراة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

وكان راموس قد تأكد غيابه بالفعل عن المواجهة الثانية أمام ليفربول، بسبب الإصابة، حيث يدخل فريقه المباراة متفوقاً في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، وسيغيب كل من داني كارفاخال وإدين هازارد ولوكاس فاسكيز المصابين عن مواجهة ليفربول، فيما سيغيب المدافع الفرنسي رافائيل فاران، بعدما جاءت عينته إيجابية في فحوص فيروس كورونا.