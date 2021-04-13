«السماوي» يبحث عن «ودية» في «فترة التوقف»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يبحث الجهاز الفني لبني ياس، بقيادة الروماني دانييل إيسايلا، خوض مباراة ودية على الأقل، خلال الأيام المقبلة، استعداداً لعودة دوري الخليج العربي، في بداية مايو المقبل، ومنح المدرب اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، قبل العودة منذ يومين، بسبب ضغط المباريات الذي سبق فترة التوقف.

وأعد الجهاز الفني برنامجاً تدريبياً خاصاً للاعبين خلال رمضان الكريم، حيث تكون التدريبات في التاسعة والنصف مساءً يومياً.

من جهته، أكد صالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم، المشرف على فريق الكرة، أن الأمور تسير جيداً، حسب البرنامج الذي تم وضعه من جانب إيسايلا.

وأضاف: رغم خسارة نقطتين أمام الشارقة، في المباراة الأخيرة، قبل التوقف والعودة إلى المركز الثاني، إلا أن الجميع سعيد بما يقدمه بني ياس هذا الموسم، خاصة أن اللاعبين بقيادة الرائع إيسايلا يقدمان عملاً رائعاً ومجهوداً خرافياً يستحقون عليه الشكر والإشادة.

وقال: بكل تأكيد نقاتل ونتمسك بالأمل حتى النهاية، ولكن الجميع راض عما يقدمه الفريق، والطفرة الكبيرة التي حدثت هذا الموسم.

وعن تجديد عقود عدد من اللاعبين، قال : استراتيجيتنا الحفاظ على الفريق بشكل عام، وجميع عناصره لذلك قمنا بالتجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم، لأنهم من العناصر المهمة، أمثال خالد العطاس والأرجنتيني سواريز، وكذلك حسين عباس، والبعض الآخر في الطريق، من أجل المضي قدماً في درب النجاح، ومواصلة السعي لتحقيق الأهداف المستقبلية.