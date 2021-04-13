«الحكام» تعقد اجتماعاً مع «القضاة الدوليين»

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم اجتماعاً مع حكام كرة القدم الدوليين، بحضور سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام، ومحمد عمر الشمري نائب رئيس اللجنة، وحمد بن حنيفة عضو اللجنة، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيَمين والمحاضرين.

بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس اللجنة، ثمن خلالها ثقة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في لجنة الحكام بتشكيلها الجديد، وبالحكم الإماراتي الذي أثبت قدراته وتميزه في كل الملاعب، من خلال إدارته للعديد من المباريات في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والقارية والعالمية.

وقال الشامسي: عمل اللجنة في تشكيلها الجديد سيكون مبنياً على أساس مواصلة تطوير منظومة التحكيم، وكافة منتسبيها من حكام ومحاضرين ومُقيَمين، من خلال إقامة الورش والدورات المتخصصة، بالتعاون والتنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي، وبحضور نخبة من المحاضرين الدوليين، كما ستكون هناك عملية تقييم شاملة لمستوى التحكيم تحت إشراف خبراء من «الفيفا».

بدوره، قال محمد عمر: تحدثنا خلال اجتماعنا مع الحكام الدوليين عن أهمية الجولات الثلاث المتبقية في دوري الخليج العربي، وطالبناهم بالتركيز التام طوال وقت المباراة لاتخاذ القرارات الصحيحة.