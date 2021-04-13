بيريز.. «ولاية سادسة» في رئاسة الريال



مدريد (أ ف ب)

انتخب رجل الأعمال فلورنتينو بيريز «74 عاماً»، المرشح الأوحد، رئيساً لنادي ريال مدريد الإسباني لولاية سادسة، بحسب ما أعلن نادي العاصمة، وسيبقى في سدة الرئاسة حتى عام 2025.

وأفاد الفريق «الملكي» في بيان: «تم التصديق على ترشيح واحد فقط من قبل اللجنة الانتخابية بموجب المادة 40 من النظام الأساسي الساري للنادي، وأعلن فلورنتينو بيريز رودريجيز رئيساً».

واجتمعت اللجنة الانتخابية للنادي المدريدي بعد انقضاء مهلة الاثنين، المحددة من أجل إقفال باب تقديم طلبات الترشحيات لرئاسة الريال، وتم انتخاب اللائحة التي يترأسها بيريز لتنتهي عملية الانتخاب بعد أقل من ربع ساعة على بدايتها، بحسب ما شدد بيان النادي، وهي الولاية الرابعة توالياً لبيريز، والسادسة بعد أن كان ترأس النادي في فترة سابقة.

ويراهن بيريز في ترشحه على إنهاء أعمال الترميم في ملعب «سانتياجو برنابيو، إدارة الشؤون المالية للنادي في ظل جائحة فيروس كورونا، والتعاقد إما مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، أو مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينج هالاند.

وكان قد أعيد انتخاب رجل الأعمال والمهندس والسياسي السابق بيريز رئيساً للنادي في عام 2009، بعد مرور أول خلال حقبة ضمت كوكبة من النجوم «جالاكتيكوس» في ولايته الأولى بين 2000 و2006، وأعيد انتخابه بالتزكية مرة ثانية في عام 2013، وثالثة في يونيو 2017.

في الإجمالي، تجاوز بيريز رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «آيه إس سي» للهندسة المدنية، حاجز 18 عاماً له في سدة رئاسة «الميرنجي».