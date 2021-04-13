«رمضان مبارك».. تهنئة أندية العالم بالشهر الفضيل

مراد المصري (دبي)

قامت أغلب وأكبر الأندية الأوروبية والعالمية بتهنئة العالم الإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من خلال حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكل منها على طريقته الخاصة.

تصدر مانشستر سيتي الإنجليزي الأندية التي قامت بالتهنئة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من خلال «التغريدة»، والتصميم الخاص بهذا الشهر الفضيل، فيما نشر باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو، عبر فيه أبرز نجومه على رأسهم نيمار ومبابي، وهم يقدمون عبارات التهنئة بحلول الشهر الفضيل وبعبارات أبرزها «رمضان كريم».

واختار برشلونة الإسباني أبرز نجومه المسلمين في مختلف فرقه الرياضية لإرسال التهنئة بمناسبة رمضان، من خلال مقطع فيديو لاقى انتشاراً واسعاً أيضاً، فيما نشر ألميريا الإسباني فيديو تهنئة أشار فيه إلى علاقة النادي بمحبيه من المحيط إلى الخليج، وضم الفيديو لقطات تعبيرية عن مشجعين في السعودية والإمارات ومصر وتونس والمغرب. اختار تشيلسي الإنجليزي دمج رسائل من روابط مشجعيه في الوطن العربي، في فيديو التهنئة بشهر رمضان وتقدمه أيضاً النجم المغربي حكيم زياش، أما ليفربول الذي يلعب في صفوفه المصري محمد صلاح فقد نشر فيديو بموسيقى تعبيرية عن رمضان وعبارة: «لياليك محلاها، ويا محلى بهاها يا رمضان».

وضمت قائمة الأندية المهنئة بالشهر الفضيل كبار القارة الأوروبية من جميع الدوريات الخمس الكبرى، ومنها يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني أيضاً.

