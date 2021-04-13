توخل: ثقافة وعقلية تشيلسي تشبع طموحي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الألماني توماس توخل مدرب تشيلسي الإنجليزي: إنه تولى مهمة القيادة الفنية لـ «البلوز»، من أجل الحصول على ألقاب وبطولات، وأنه مقتنع تماماً بأن النادي لديه الثقافة اللازمة لإشباع طموحه.

ولم يفز تشيلسي بلقب كبير منذ نجاحه في الفوز بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2019، بقيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، ولكن «البلوز» يقاتل هذا الموسم في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» وفي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويسعى لتخطى عقبة دور الثمانية في «الشامبيونزليج»، من أجل التأهل إلى «مربع ذهب» البطولة، عندما يواجه بورتو في إياب دور الثمانية. ويواجه تشيلسي يوم السبت المقبل مانشستر سيتي من أجل حجز مكان في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ورداً على أسئلة الصحفيين، عما إذا كان دوري الأبطال هو الطريق الأكثر وضوحاً لفريقه نحو تحقيق لقب هذا الموسم ، أجاب توخل: ربما يمكن القول بذلك عندما نصل إلى المباراة النهائية لهذه البطولة، ولكننا ما زلنا في إياب دور الثمانية، وهدفنا المعلن هو بلوغ نصف النهائي، وهو بالمناسبة هدف أي فريق وصل إلى هذه المرحلة من البطولة.

وأضاف: نحن في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولدينا إمكانية الوصول إلى المباراة النهائية، فإذا ما وصلنا إلى النهائي ستكون لدينا الفرصة للفوز ببطولة.

وقال توخل: ليس سراً أن أقول إن تشيلسي يملك ثقافة الفوز بالألقاب، وصاحب تاريخ، وعقلية قادرة على تحقيق البطولات، وعلى أية حال أنا هنا من أجل الفوز بالبطولات والألقاب مع النادي.

يذكر أن تشيلسي فاز في مباراة الذهاب على بورتو 2-صفر، ما جعله المرشح الأكبر للتأهل إلى نصف نهائي البطولة، لمواجهة الفائز من لقاء ليفربول وريال مدريد.