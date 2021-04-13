جاري نيفيل يعترف بالخطأ في حق «الماتادور»!

أنورإبراهيم (القاهرة)

اعترف المدافع الإنجليزي المخضرم جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، بأنه أخطأ عندما قلل من قيمة وفائدة النجم الأوروجواياني إدينسون كافاني لـ «الشياطين الحمر»، وقال إنه كان يخشى أن يكون كافاني نموذجاً آخر من رادميل فالكاو أو أليكسيس سانشيز، اللذين خيبا الآمال عندما مروا على «اليونايتد»، ولهذا تراجع نيفيل، وطالب بضرورة بقاء كافاني مع الفريق .

وضم أولي جونارسولسكاير كافاني الملقب بـ «الماتادور» إلى «اليونايتد» في أكتوبر2020 ، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: إن النجم الأوروجواياني يلعب دوراً حيوياً في «أولد ترافورد»، وطالب بضرورة استمراره مع الفريق، ودعاه إلى أن يصرف النظر تماماً عن عرض بوكا جونيورالأرجنتيني.

وأشار نيفيل إلى أن المهاجمين الشباب في «اليونايتد»، وبوجه خاص ماسون جرينوود وماركوس راشفورد، بحاجة إلى خبرة كافاني، وضرورة بقائه عاماً آخر على الأقل، بوصفه مهاجماً «سوبر» يجيد التحرك والتمركز السليم.

وشبه نيفيل وجود كافاني في الفريق، بوجود أساطير اليونايتد مثل بريان روبسون وستيف بروس وإريك كانتونا ومارك هيوز، وغيرهم الذين أفادوا اللاعبين الشباب كثيراً، ونقلوا إليهم خبراتهم.

واعترف نيفيل الذي كان يهاجم كافاني كثيراً منذ التعاقد معه للعب لـ «اليونايتد»، بأن النجم الأوروجواياني خيب ظنه، وأثبت أنه نموذج حقيقي، يمكن اتخاذه قدوة للاعبين الشباب.

وما زال كافاني «34 عاماً» في كامل لياقته الفنية، ولم تظهر عليه أي بوادر تراجع في المستوى، أو المكانة هدافاً لا غبار عليه، وهو ما سمح له بالوصول إلى 400 هدف في مشواره الكروي.

