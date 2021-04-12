«قمة الرعب» فـي «أبطال أوروبا»

برلين (د ب أ)

أكد جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، أن جميع لاعبي فريقه عليهم أن يتحولوا إلى «قادة» خلال المواجهة الثأرية التي يخوضها حامل لقب دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم في إياب دور الثمانية من البطولة القارية.

وخسر البايرن على ملعبه أمام سان جيرمان في جولة الذهاب 2- 3 الأسبوع الماضي، وتكمن صعوبة المهمة في أنه لم يحدث سوى خمس مرات من قبل على مر التاريخ في دوري الأبطال أن نجح أي فريق في تحويل خسارته بهذه الطريقة في ذهاب دور الثمانية إلى فوز وتأهل في لقاء الإياب. وعانى البايرن من ذات المصير في نسخة 2011 في مواجهة الإنتر الإيطالي، لكنه يأمل في السير على نهج مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق هذا الإنجاز النادر قبل عامين، عندما خسر في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد صفر- 2، قبل أن يهزم باريس سان جيرمان على ملعبه 3-1 في لقاءالإياب.

وقال كيميتش في مقابلة مع الموقع الرسمي لناديه «نحن الفريق الأفضل، أثق في تأهلنا». وأضاف «ينبغي على كل لاعب أن يصبح قائداً في هذه المباراة، على كل لاعب أن يظهر شخصيته وأن يثق في نفسه بشكل كامل، ثم علينا أن نستغل الفرصة عندما تسنح».

ودفع البايرن ثمن إهدار العديد من الفرص في مباراة الذهاب في الوقت الذي اقتنص فيه سان جيرمان الفوز في ميونيخ بفضل تألق نجمه الشاب كيليان مبابي الذي سجل هدفين. وأشار كيميتش «كنا الطرف الأفضل في مباراة الذهاب لكن للأسف النتيجة لا

تعكس الأداء، لكني واثق في قدرتنا على تصحيح الأمور في مباراة الإياب».

ويلتقي ريال مدريد الإسباني البطل القياسي لدوري الأبطال مع مضيفه ليفربول الإنجليزي غداً بعد فوزه ذهابا بثلاثة أهداف لهدف على بطل نسخة 2019 والذي استعاد عافيته في الدوري الإنجليزي لكنه يواجه مهمة شاقة في البطولة القارية، وقال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول: نحن في حاجة لتقديم أداء مثالي غداً إذا أردنا أن يكون لنا فرصة، مجرد فرصة.

ويلتقي الفائز من مواجهة ليفربول والريال في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي مع بورتو البرتغالي والتي تقام اليوم، بعد فوز تشيلسي ذهابا بهدفين من دون رد، واستضافت إشبيلية الإسبانية مباراة الذهاب بين تشيلسي وبورتو كما تستضيف لقاء الإياب بسبب قيود السفر الخاصة بجائحة كورونا.