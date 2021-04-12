فريق الاتحاد يظفر بلقب بطولة الصداقة للهوكي

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد الهوكي بنجاح كبير بطولة الصداقة للهوكي على ملاعب نادي شباب الأهلي في دبي، وأقيمت منافساتها بنظام الدوري من دور واحد، وأسفرت عن فوز فريق الاتحاد للشباب (أ) بالمركز الأول برصيد 6 نقاط، وحل فريق الاتحاد للشباب (ب) في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وجاء فريق أكاديمية الهوكي الإنجليزية وجنوب أفريقيا في المركز الثالث.

وكانت المباريات شهدت فوز فريق الاتحاد للشباب (أ) على الاتحاد للشباب (ب) بنتيجة 4 - 1، وسجل الأهداف اللاعب أحمد ماجد (2)، وكل من مفضل ناخوذة، ومحمد ريلا هدفاً.

وفي مباراة ثانية فاز الشباب (أ) على الأكاديمية الإنجليزية بهدفين نظيفين أحرزهما اللاعب محمد عتيق، وفي المباراة الثالثة فاز الشباب (ب) على الأكاديمية الإنجليزية بنتيجة 1 - 0 وأحرز الهدف اللاعب عبدالله أمان.

شهد منافسات البطولة وتوج الفرق الفائزة بالكؤوس والميداليات إسماعيل علي البنا رئيس اتحاد الهوكي النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للهوكي، وعتيق جمعة مدني الأمين العام للاتحاد رئيس لجنتي المسابقات والتسويق بالاتحاد، وحصل اللاعب محمد عتيق على لقب هداف البطولة، وأحمد ماجد على لقب أحسن لاعب.