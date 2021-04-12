«براقة» على قمة الحول و«شديد» أول الزمول

دبي (الاتحاد)

توّج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين برموز تحديات رموز الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، وأجادت «براقة» التعامل مع الكيلومتر الأخير، ومضت بكل قوة وثبات متجاوزة المراكز، وصولاً إلى الصدارة التي حافظت عليها حتى الأمتار الأخيرة، لتهدي مالكها أحمد سالم أحمد بن دري الفلاحي سيف الحول المفتوح في زمن، وقدره 12:16:0 دقائق، وحلت في المركز الثاني «لفحة» لأحمد مطر ماجد الخيلي، بينما كان المركز الثالث من نصيب «بشاير» بشعار سعادة فرج علي بن حمودة الظاهري.

وواصل شعار مرغم المملوك لمحمد راشد غدير الكتبي وإخوانه التألق في أشواط السيوف، ونجح «شديد» لحمد راشد حمد غدير الكتبي في انتزاع الإعجاب، بعد حصوله على سيف الزمول المفتوح بزمن وقدره 12:28:4 دقيقة، وبالمقابل كان المركز الثاني لـ «خلاب» ملك سعيد حمد دري الفلاحي، بينما حل ثالثاً «الترس» لمكتوم الشيبة علي السبوسي.

«شديد» أهدى حمد راشد حمد غدير الكتبي سيف الزمول المفتوح (الاتحاد)

ونجحت «منحاف» المملوكة للمضمر المستحيل أحمد مطر ماجد طارش الخيلي في الإعلان عن نفسها بقوة من خلال شوط الحول المحليات، وحازت الخنجر بعد أن وصلت لخط النهاية في توقيت بلغ 12:20:0 دقيقة، متفوقة على وصيفتها «نوايا» لذياب سالم دري الفلاحي، بينما جاءت «طاعة» لماجد أحمد ماجد الخيلي في المركز الثالث.

وعادت مرغم مجدداً إلى منصات التتويج، ولكن هذه المرة عبر شعار حمد ضعيف حمد اغدير اجتبي الذي قدم «الواعي» صاحب الناموس في شوط شداد الزمول المحليات، حيث انتزع الصدارة مسجلاً توقيتاً وقدره 12:36:0 دقيقة، وهداد لرشيد غدير سعيد غدير الكتبي في المركز الثاني، بينما جاء «شاهين» لمظفر محمد خموشة العامري في المركز الثالث.

وشهد الشوط الخامس للزمول المفتوح للإنتاج تألقاً منقطع النظير من «غزيلان» ملك علي محمد راعي العويا العامري، والذي انطلق في مقدمة المتسابقين منذ اللحظة الأولى، وحافظ على صدارته حتى النهاية ليهدي مالكه السيف الغالي بزمن بلغ 12:34:0 دقيقة، وحصل «الصيرمي» لراشد محمد راشد غدير الكتبي على المركز الثاني، وجاء «محبوب» لمحمد غريب راشد الكتبي ثالثاً.

وأضافت «وزن» المملوكة لمبارك محمد بوخرايط العامري إنجازاً جديداً لسجلها العامر بالسيوف، حيث حصلت على سيف الحول للإنتاج لتضيفه إلى سيف جائزة زايد الكبرى، مسجلة زمناً وقدره 12:17:9 دقيقة، وجاءت «شقراء» لمحمد طحنون جابر مهيرة المري في المركز الثاني، و«رغد» لسعيد راشد غدير الكتبي في المركز الثالث.