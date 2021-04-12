بيسارة أول لاعب من أصول «أشورية» في «دورينا»

مراد المصري (دبي)

دون ناهر بيسارة لاعب حتا، اسمه في سجلات دوري الخليج العربي هذا الموسم، بعدما أصبح الأول من أصول أشورية ينشط في «دورينا»، ويشارك بالجنسية السويدية، ومثل إضافة مهمة في الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي، وإن كانت النتائج لم تنصف تطور أداء «الإعصار».

وأثار اسم ناهر دهشة بعض المتابعين والمعلقين على المباريات، وتعود أصول اللاعب إلى الآشوريين، وهي المجموعة التي سكنت في شمال ما بين النهرين في دول مثل العراق وسوريا، واستقرت أعداد منهم في أماكن مختلفة منها السويد، حيث يعيش بيسارة الذي يحمل هذه الجنسية ويشارك بها في «دورينا».

وأكد بيسارة الذي سجل هدفاً متميزاً في شباك ماجد ناصر حارس شباب الأهلي في دوري الخليج العربي، أنه اندمج سريعاً في الفريق، وقال: حاولت تقديم قصارى جهدي، وسبق أن لعبت في الدوري السعودي، مما سهل مسألة التعود على أجواء المنافسات في المنطقة، الكل متكاتف في حتا، وحاولنا تقديم أفضل ما لدينا، من أجل تحسين وضعيتنا في الترتيب، ونحاول أن نختتم مشوارنا بأفضل طريقة ممكنة.