تريزيجيه يخضع لجراحة في الركبة

لندن (أ ف ب)

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، أن جناحه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه سيخضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى، بعد تعرضه لإصابة أمام ليفربول في الدوري الممتاز، ما سيحتم غيابه عن بقية الموسم الحالي.

واضطر تريزيجيه «26 عاماً و48 مباراة دولية»، إلى مغادرة الملعب باكياً بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي في خسارة فريقه على ملعب «أنفيلد» 1-2 في «المرحلة 31».

وأفاد نادي مدينة برمنجهام في بيان «سيخضع تريزيجيه لعملية جراحية قبل أن يبدأ فترة إعادة التأهيل، والجميع في أستون فيلا يتمنى لـ«تريز» الشفاء التام والسريع».

في المقابل كتب تريزيجيه عبر صفحته على إنستجرام عقب تعرضه للإصابة «بشكر كل الناس للي سألت عليا ومش عارف أرد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن، أسألكم الدعاء».

وتلقى تريزيجيه العديد من رسائل الدعم، أبرزها من نجم ليفربول محمد صلاح الذي حياه، متمنياً له عودة سريعة إلى الملعب، وكتب على إنستجرام «أتمنى لك الشفاء العاجل، وأتوق لرؤيتك مجدداً على الملعب قريباً».

فيما كتب أحمد حجازي «ألف سلامة عليك يا تريزيجيه إن شاء الله هترجع أقوى وأحسن، وهتحقق كل أحلامك، ولكننا واثقين فيك وفي رجوعك أحسن».

وأضاف زميله في فيلا، أحمد المحمدي «ستكون أقوى يا أخي، أتمنى لك الشفاء العاجل».

وفي عامه الأول مع فيلا تألق تريزيجيه، بتسجيله 7 أهداف وتمريره 3 كرات حاسمة في 41 مباراة، إلا انه فشل في المتابعة بالزخم ذاته في هذا الموسم، بعدما اضطر للغياب لفترة شهرين بسبب إصابة في الرأس، ثم بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا قبل أن يستعيد ثقة مدربه دين سميث الذي أشركه أساسياً أربع مرات في مبارياته الخمس الأخيرة.

ونجح لاعب الأهلي سابقاً في هز الشباك للمرة الأولى هذا الموسم بتسجيله ثنائية أمام فولهام 3-1 في المرحلة 30.

وعلّق مدرب فيلا سميث على إصابة لاعبه في «أنفيلد» بالقول «حاول المتابعة ولكن، للأسف لم يكن مرتاحاً، لذا اضطر أن يغادر، وكان منزعجاً وقلقاً من مدى الإصابة والوقت فقط سيخبرنا».

ويحتل فيلا المركز الحادي عشر في «البريميرليج» برصيد 44 نقطة من 13 فوزاً مقابل 5 تعادلات و12 خسارة.