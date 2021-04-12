«حوار الرياضة» يناقش تحديات المستقبل



دبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة العامة للرياضة برنامج حوار رياضة المستقبل في محطته التفاعلية الثانية بهدف تعزيز العمل الرياضي المشترك وتحديد الأهداف المستقبلية للمرحلة المقبلة ووضع خارطة طريق واضحة تصب في خدمة الارتقاء والتطوير المستمر لمسيرة العمل الرياضي في الدولة.وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة بأن دولة الإمارات بفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات وتمكنت من ترسيخ مكانتها على مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات. وكما أثبتت دولة الإمارات خلال الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم قدرتها الفائقة على التعامل مع مختلف التحديات ومختلف المتغيرات. وقطاع الرياضة لن يكون الاستثناء، فيجب علينا جميعاً، المعنيين بالشأن الرياضي، مواكبة مسيرة الإنجازات النوعية التي تحققها الدولة على الرغم من التحديات كافة». وأضاف معاليه:« نعلم تماماً بأن التحديات كبيرة، ولكننا على ثقة تامة بقدرتنا كفريق عمل واحد على تجاوزها وتحقيق الإنجازات. فالشراكة والعمل المشترك هي عنوان المرحلة وكلمة السر في تحقيق الأهداف المأمولة، والهيئة حريصة على العمل مع جميع أعضاء الفريق عن كثب وبشكل يومي لتحقيق انطلاقة جديدة لواقع الرياضة. نحن نمتلك اليوم كفاءات وخبرات رياضية ذات حضور مؤثر في مجال العمل الإداري محلياً وإقليمياً ودولياً، ومهمتنا اليوم تنطوي في جزء منها على إعداد الجيل الجديد الواعد من القادة القادرين على مواصلة العمل بهمة عالية وبرؤية جديدة تواكب المتغيرات والتطورات على الساحة الرياضية العالمية». وأوضح معاليه:«المدارس هي إحدى الركائز الأساسية في إعداد الكفاءات، وسيكون لنا تعاون الجهات التعليمية المعنية في الدولة لترسيخ الرياضة والإنجاز الرياضي ثقافة رئيسية منذ الصغر. ومن جهة أخرى، سوف نعمل مع الجهات الصحية المعنية لتكريس مفهوم الرياضة المجتمعية، وجعل الرياضة أسلوب حياة يومي».