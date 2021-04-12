ميونيخ ترفض ضمانات عودة الجماهير في «يورو 2020»

ميونيخ (د ب أ)

أكدت ديتار رايتر عمدة مدينة ميونيخ الألمانية أنه لا يمكنه إعطاء أي ضمانات بشأن عودة الجماهير ولو بشكل جزئي لملعب أليانز أرينا في كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل.

ويرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» في حضور الجماهير للملاعب خلال «يورو 2020» التي تقام من 11 يونيو وحتى 11 يوليو المقبلين في 12 مدينة أوروبية.

وأثيرت تكهنات بشأن إمكانية سحب التنظيم من المدن التي توجه خطر إقامة المباريات من دون جماهير بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقال رايتر أنه يرغب في عودة الجماهير لاستاد أليانز أرينا في ميونيخ، والذي يستضيف المباريات الثلاث لألمانيا، في دور المجموعات، بجانب مباراة في دور الثمانية للبطولة القارية.

وقال رايتر في بيان «لكن من وجهة النظر الحالية، للأسف لا يمكن استبعاد عدم السماح للجماهير بحضور المباريات في يونيو بسبب وضعية جائحة كورونا، ومتطلبات السلطات الصحية البافارية الخاصة بهذا الشأن».

وتعهدت ثماني مدن بالسماح بعودة الجماهير للملاعب للبطولة التي تأجلت لعام واحد بسبب الجائحة. وذكر «اليويفا» يوم الجمعة أن مدن ميونيخ وروما وبلباو ودبلن عليها أن تقدم «بيانات إضافية» حول وضع المشجعين بحلول 19 أبريل الجاري، تزامناً مع اتخاذ القرار النهائي من قبل اللجنة التنفيذية لـ «اليويفا» بشأن المدن المستضيفة.