«عموري» وخليل خارج قائمة «الفرسان» في «الآسيوية»

منير رحومة (دبي)

يغيب «الثنائي الدولي» عمر عبدالرحمن وأحمد خليل، عن قائمة شباب الأهلي المشاركة في البطولة الآسيوية، وذلك بسبب عدم اكتمال شفائهما من الإصابة، حيث اختار المدرب مهدي على قائمة تضم 28 لاعباً للسفر إلى الرياض، وخوض دور المجموعات، حيث ضمت ماجد حسن، وحسن حمزة، وجمال إسماعيل، وراشد عبد الله، وحمدان الكمالي، وسالمين خميس، ومحمد مرزوق، ويوسف جابر، ووليد عباس، ومحمد جابر، وعبد العزيز هيكل، وسعود عبد الرزاق، وسعيد أحمد، وعبد العزيز صنقور، ويحيى الغساني، وعبد الله عبد الرحمن، وأحمد جميل، وعبد الله النقبي، ومروان فهد، وحارب عبد الله، وعيد خميس، وماجد حسن، وأحمد الهاشمي، ومحمد جمعة، بالإضافة إلى الأجانب الأربعة، كارلوس إدواردو، وفيدريكو كارتابيا، وجلال الدين ماشاريبوف، وإيجور جيسوس.

ويلعب «الفرسان» ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الهلال السعودي مستضيف المباريات، وآجمك الأوزبكي، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، ويخوض مباراته الأولى الخميس المقبل أمام استقلال.