فيراتي وماركينيوس في «دائرة الشك»!



برلين (د ب)

استبعد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إمكانية الدفع بماركو فيراتي وماركينيوس منذ البداية خلال المواجهة أمام بايرن ميونيخ الألماني غداً «الثلاثاء»، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وغاب الإيطالي فيراتي ومواطنه اليساندرو فلورينزي عن مباراة الذهاب أمام بايرن في ميونيخ، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن الثنائي حصل على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات قبل مباراة الإياب في باريس، بعد أن حسم سان جيرمان مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدفين.

وأكد بوتشيتينو في تصريحات إعلامية اليوم «الاثنين» أنه لم يستقر بعد على التشكيل الذي سيدفع به، وسط شكوك حول مشاركة ماركينيوس بسبب الإصابة في الفخذ.

وأضاف المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي للمباراة: «لم نحسم قائمة مباراة الغد بعد، لكن سيكون من الصعب لفيراتي أن يبدأ، سيتم تقييم حالة فلورينزي بشكل أكبر غداً».

وبالنسبة لماركينيوس، قال: «سنرى حالته غداً، قد يتم ضمه للقائمة، لا أعتقد أن يستطيع المشاركة منذ البداية، نظرياً قد يتواجد على مقاعد البدلاء».