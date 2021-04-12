70 % من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل الأولمبياد!

طوكيو (رويترز)

قبل أكثر قليلاً من 100 يوم، من موعد الانطلاق، أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء أمس «الاثنين»، أن أكثر من 70 في المئة من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا سريع العدوى.

وكشف الاستطلاع عن أن 39.2 في المئة، يرغبون في إلغاء الدورة، بينما أيدت نسبة 32.8 في المئة تأجيل الحدث مرة أخرى.

وعبر 24.5 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، عن رغبتهم في تنظيم الدورة وإقامتها في الموعد المقرر لها بداية من 23 يوليو.

وأجرت كيودو الاستطلاع خلال الفترة ما بين 10 و12 من أبريل الجاري.

وكان من المقرر إقامة الدورة في العام الماضي، لكنها تأجلت إلى الصيف المقبل بعد ظهور الفيروس.