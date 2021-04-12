«هيئة الرياضة» تُكرّم الزميلين رفعت بحيري وضياء الدين علي

دبي (الاتحاد)

كرّمت الهيئة العامة للرياضة الزملين الإعلاميين رفعت بحيري وضياء الدين علي تقديراً لمسيرتهما الإعلامية الحافلة بالعطاء التي امتدت إلى أربعة عقود، حضر حفل التكريم سعيد عبدالغفار حسين أمين عام الهيئة، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد، وعبدالعزيز أحمد بوهندي مدير مكتب الهيئة بالمنطقة الشرقية، وعبدالله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي، ومحمد الجوكر أمين عام الجمعية، وعدد من مسؤولي الهيئة. وثمّن عبدالغفار جهود المكرّمين ودورهما في إثراء العمل الصحفي، وتقديم خلاصة خبرتهما لدعم الرياضة الإماراتية بمختلف ألعابها، من ضمنها نشاطات الهيئة العامة للرياضة وكافة القطاعات التي تنضوي تحت إدارتها، مشيداً بتميزهما في توظيف النقد البناء لصالح الرياضيين والفرق من أجل تحقيق أفضل النتائج، وقال الأمين العام: «إن تكريم المبدعين نهج تعلمناه من قيادتنا الرشيدة التي تحرص على تقدير جهود المخلصين»، وإن المُحتفى بهما تركا بصمات واضحة في مسيرة الإعلام الرياضي. وبدوره، أثنى عبدالله إبراهيم رئيس الجمعية على مبادرة الهيئة العامة للرياضة، التي شملت تكريم اثنين من رواد الإعلام الرياضي في الدولة، مشيداً بجهود الزميلين رفعت بحيري وضياء الدين علي، متمنياً لهما النجاح والتوفيق في كل خطواتهما.من جانبهما، تقدم الزميلان المحتفى بهما بالشكر والتقدير لمسؤولي الهيئة على هذه اللفتة الكريمة التي تؤكد إيمانهم بأهمية دور الإعلام، وتمنيا للرياضة بوطن زايد الخير كل التقدم والإزدهار. وفي نهاية الحفل، قدم سعيد عبدالغفارالأمين العام للهيئة درعاً تذكارية للزميلين المحتفى بهما، وتم التقاط صورة جماعية تذكارية.

