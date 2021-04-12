أوليفيرا يهدد تشيلسي بـ «كابوس» يوفنتوس!



إشبيلية (أ ف ب)

يعود البرتغالي سيرجيو أوليفيرا، «كابوس» نادي يوفنتوس الإيطالي، ليهدّد مصير خصمه تشيلسي الإنجليزي، عندما يلتقيه فريقه بورتو في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا غداً «الثلاثاء»، بعد غيابه عن مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي، حيث يدرك النادي اللندني أنه لا يمكن التهاون أمام صانع الألعاب المتألق.

بعد قرابة الشهر من قيادته بورتو إلى تأهل مثير إلى ربع نهائي البطولة القارية الأسمى على حساب مواطنه كريستيانو رونالدو وزملائه في يوفنتوس بطل إيطاليا، يأمل أوليفيرا ابن الـ28 عاماً أن تشكّل عودته قيمة لبورتو الذي رغم أدائه اللافت أمام تشيلسي الأسبوع الفائت، خسر بهدفين نظيفين بغيابه والمهاجم الإيراني مهدي طارمي العائد أيضاً إلى مواجهة «الثلاثاء»، بعد أن فشل الفريق في الإفادة من الفرص التي سنحت له.

وغاب أوليفيرا عن المباراة الأولى بسبب تراكم الإنذارات، بعد تحصله على بطاقة صفراء في إياب ربع النهائي أمام يوفنتوس الذي سجل خلاله هدفاً غالياً من ضربة حرة في الشوط الإضافي الثاني «115»، بعد أول من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليقود فريقه إلى التأهل رغم الخسارة 3-2 بأفضلية الأهداف خارج الديار بعد فوزه 2-1 في البرتغال.

وقال بعد إقصاء «السيدة العجوز»: إنه شعور رائع أن أسجل هدفين هنا، نحن سعداء بتأهلنا، لقد استحققنا ذلك، إنه مصدر فخر للنادي وللبلاد، إنها مكافأة للفريق كله وتأهل مستحق، نظراً لكل ما قمنا به وللمعاناة التي مررنا بها خلال الموسم.

ومن المرتقب عودته أمام النادي اللندني «الثلاثاء»، رغم معاناته من إصابة عضلية طفيفة أجلسته على دكة البدلاء في فوز فريقه السبت 2-صفر على مضيفه تونديلا، ضمن منافسات الدوري المحلي، قبل أن يدخل في الدقيقة 67.

وفضّل المدرب سيرجيو كونسيساو إراحته وقال: كان من المجازفة أن أبدأ به أساسياً، لكنني كنت أدرك أنه يمكنني أن أمنحه بعض الدقائق، لا فترة طويلة، كان يعاني من مشكلة عضلية، ولم يتعاف تماماً بعد، لكنه كان قادراً على اللعب.

وأضاف: كان علينا توخي الحذر، لعب سيرجيو كثيراً هذا الموسم، وكنا نعرف أنه من غير الجيد أن يبدأ المباراة، لدينا فريق قوي وتنافسي وذات جودة، مما يعطيني ضمانات، نحن ننظر إلى كل مباراة في البطولة على أنها مباراة نهائية وأنا أثق في الجميع.

ومن المرجح أن يكون كونسيساو أبقاه على دكة البدلاء، كي يكون جاهزاً للمباراة على ملعب «رامون سانشيس بيسخوان» في إشبيلية الإسبانية في المكان ذاته التي أقيمت المباراة الأولى بسبب قيود السفر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، إلا أن هذه المرة سيلعب بورتو بصفته الفريق الزائر.

وتُظهر أرقام الدولي البرتغالي مدى أهميته بالنسبة لفريق كونسيساو، علماً أن الأخير أشرف عليه أيضاً في نانت الفرنسي، بعد أن سجل 19 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة في جميع المنافسات هذا الموسم، واختير أفضل لاعب في الدوري المحلي لشهر مارس.

تمت إعارة اللاعب ذي اللحية البنية والشعر المربوط على شكل كعكة، والذي نشأ في أكاديمية بورتو، إلى ستة أندية مختلفة، حيث كان له مرور في فرق متواضعة في بلجيكا وفرنسا قبل باوك اليوناني آخر محطاته قبل العودة إلى بلاده.

عاد في العام 2019 بشكل نهائي إلى بورتو، حيث توج موسمه الأول، بعد العودة بثنائية الدوري والكأس المحليين.

وأشاد به المدافع المخضرم بيبي زميله في النادي والمنتخب الوطني خلال النافدة الدولية في الخريف الفائت «بات اليوم مرجعاً في نادينا، ويمكن أن يصبح عنصراً مهماً في تشكيلة المنتخب أيضاً، حيث المنافسة على المراكز قوية».

ورغم مشاركته كثيراً في الفئات العمرية لمنتخب «السليسياو»، إلا أن أوليفيرا ورغم اقترابه من العقد الثالث من عمره، خاض فقط 10 مباريات دولية مع المنتخب الأول، كانت أولها في العام 2018.

ويأمل بورتو رغم صعوبة المهمة، لكن مستعيداً الثقة بعودة أوليفيرا والمهاجم طارمي الذي غاب عن اللقاء الأول لطرده ضد يوفنتوس، أن يبلغ المربع الأخير للمرة الأولى منذ 2004 عندما توج بلقبه الثاني في البطولة مع المدرب جوزيه مورينيو بعد أول عام 1987.