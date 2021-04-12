فونكل يبدأ مهمة الإنقاذ مع كولن

كولونيا (د ب أ)

أعلن نادي كولن الألماني لكرة القدم رسمياً، تعيين فريدهيلم فونكل في منصب المدير الفني خلفاً للمدرب «المقال» ماركوس جيسدول حتى نهاية الموسم.

وتنصب مهمة فونكل «67 عاماً» على محاولة إنقاذ كولن من شبح الهبوط للدرجة الثانية، بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار في آخر ثماني مباريات.

وأعلن كولن عن فسخ تعاقد مع مديره الفني ماركوس جيسدول عقب هزيته أمام ماينز 2- 3 في المرحلة الثامنة والعشرين من «البوندسليجا».

وقال هورست هيلدت مدير الكرة في كولن في بيان رسمي لناديه «فريدهيلم ليس فقط يملك خبرة كبيرة، لكنه شخص يمكن الوثوق فيه تماماً في مثل هذه المواقف، سيقود فريقنا حتى نهاية الموسم بهدف البقاء».

وأضاف "لديه سيادة مطلوبة الآن لمنح زخم جديد في هذه المرحلة الحاسمة، أن نتحلى بالهدوء، وأن نعد فريقنا للمباريات الست المقبلة والمهمة».

من جانبه، قال فونكل «الفريق ظهر مؤخراً بمستوى جيد، ولكن دون جدوى، عندما أعمل مع الأولاد أثق في قدرتنا على تحقيق الهدف، الأمر يتعلق بحصد النقاط حتى يمكننا البقاء في الدوري».

وسيكون الظهور الأول لفونكل من خلال الديربي الإقليمي أمام باير ليفركوزن يوم السبت، ويتواجد كولن في منطقة الهبوط بجدول «البوندسليجا» منذ أسابيع، وقد ازداد وضعه سوءاً، إثر الهزيمة أمام ضيفه ماينز.

وتولى فونكل تدريب كولن من قبل بين فبراير 2002 وأكتوبر 2003، لكن الفريق هبط تحت قيادته قبل أن يصعد به مجدداً إلى «البوندسليجا».

وأعلن فونكل اعتزال التدريب منذ رحيله عن تدريب دوسلدورف في يناير 2020.