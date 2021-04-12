كيميش: البايرن قادر على «قلب الطاولة»



ميونيخ (أ ف ب)

«أنا مقتنع بأننا سنتأهل لأننا الفريق الأفضل»، يعتقد محرّك وسط بايرن ميونيخ الألماني جوشوا كيميش أن فريقه «البافاري» قادر على قلب خسارته ذهاباً أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما يحلّ عليه غداً «الثلاثاء» في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

سقط حامل اللقب 2-3 الأربعاء الماضي في عقر داره أليانز أرينا، ما يعني أن بطل ألمانيا في آخر ثمانية مواسم سيكون مطالباً بالفوز بفارق هدفين على سان جيرمان أو الفوز بفارق هدف مع تسجيله على الأقل أربعة أهداف لبلوغ نصف النهائي.

أكّد كيميش في مقابلة على موقع ناديه الرسمي «في مباراة الذهاب كنا الطرف الأفضل، حتى إذا لم تعكس النتيجة هذا الأمر، للأسف».

تابع أن النتيجة «ستعتمد كثيراً على نفسيتنا، لكن أيضاً على فاعليتنا».

توقع اللاعب البالغ 26 عاماً القادر على شغل مراكز عدة «شكّلوا خطورة ثلاث مرات وسجلوا ثلاثة أهداف، فضلاً عن ذلك، لا أذكر فرصاً باريسية كثيرة».

وسدد لاعبو بايرن 12 مرة على مرمى سان جيرمان ذهاباً وسجلوا هدفين، فيما بلغ عدد تسديدات سان جرمان بين الخشبات ثلاث كرات فقط.