بارتي.. «صدارة مريحة»

باريس (أ ف ب)

حافظت الأسترالية آشلي بارتي على صدارتها المريحة لتصنيف لاعبات التنس، مبتعدة بفارق 1300 نقطة عن وصيفتها اليابانية ناومي أوساكا، وكانت بارتي قد خرجت من ربع نهائي دورة تشارلستون الأميركية الأخيرة أمام الاسبانية باولا بادوسا.

وحصل تغيير وحيد في لائحة العشرين الأوليات، مع صعود التشيكية بترا كفيتوفا إلى المركز العاشر بدلاً من الهولندية كيكي برتنز، وقفزت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا «23 عاماً»، المتوجة بأول ألقابها بدورة تشارلستون على أرض ترابية، تسعة مراكز لتحصد أفضل تصنيف في مسيرتها «29».

ولدى الرجال، صعد الإسباني بابلو كارينيو بوستا، المتوج بلقب بدورة ماربيا، إلى المركز الثاني عشر، وأحرز ابن مدينة خيخون البالغ 29 عاماً لقبه الخامس في مسيرته الاحترافية، ولا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش متصدراً للتصنيف أمام الروسي دانييل مدفيديف.