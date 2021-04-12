161 يوماً من النشاط في «عالم دبي للرياضة»



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عودة فعاليات «عالم دبي للرياضة» بنسخته الحادية عشرة التي تستمر حتى 22 سبتمبر بعدد أيام يبلغ 161 يوماً، وستقدم نسخة هذا العام مجموعة واسعة من أنشطة الرياضة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى استضافة عدد من الأكاديميات الرياضية الرائدة. وتقام أنشطة فعالية «عالم دبي للرياضة» لهذا العام في قاعات زعبيل 4 و 5 و 6 في مركز دبي التجاري العالمي، وستعمل القاعات المتصلة كمساحات قائمة بذاتها وحصرية تتيح إمكانية تطبيق شروط التباعد الاجتماعي للمشاركين، حيث تتميز بمرافق منفصلة لوقوف السيارات مع إمكانية الوصول المباشر من شارع المستقبل المصمم لتسهيل حركة الزوار. وتحوّلت قاعات مركز دبي التجاري العالمي إلى صالات رياضية وملاعب متعددة لإقامة مباريات كرة القدم وكرة السلة والكريكت والريشة الطائرة والتنس والكرة الطائرة والبادل تنس وكرة الطاولة، وقام فريق مركز دبي التجاري العالمي بإعداد فريق من العاملين المدرّبين تدريباً كاملاً للمساعدة في مختلف الأنشطة الرياضية، كما يتوفر في المكان مركزان لتلقي التطعيم الخاص بكوفيد 19 لجميع أفراد المجتمع من المقيمين في الدولة. وتلتزم كل الأنشطة الرياضية التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي بالإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية وفق التوجيهات الصادرة من حكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، لضمان استيعاب عشّاق الرياضة والرياضيين المحترفين في كل ملعب بأمان تام. وتضم قائمة المؤسسات الرياضية المشاركة في «عالم دبي للرياضة» العديد من أكاديميات التدريب الرياضي الاحترافي من كل أرجاء دولة الإمارات، ومن بينها؛ «أكاديمية أي أف إيه لكرة القدم» و«إت إز جست كريكت» و«أكاديمية بروفيشنال سبورتس» و«سوكور كيدز للخدمات الرياضية» و«أكاديمية شوتنج ستار الرياضية» و «تنس 360» و«أكاديمية ديبيكا للريشة الطائرة»، والتي تعود لفعالية «عالم دبي للرياضة» هذا العام لتقدم برامج تدريبية وتطويرية صممتها أكاديميات ومدربون مشاهير بهدف دعم الرياضيين الناشئين.