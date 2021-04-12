عجمان يبحث عن «وديتين» قبل «المنعطف الأخير»

رضا سليم (دبي)

بدأ عجمان مرحلة جديدة من الإعداد، بعد عودة اللاعبين من الإجازة التي حصلوا عليها، عقب الفوز الأخير على خورفكان، والذي أنعش آمال «البرتقالي» في البقاء بدوري الخليج العربي، ويسعى الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي لخوض مباراتين وديتين، للحفاظ على «رتم» الأداء، وفي الوقت نفسه عدم الوصول لمرحلة الإجهاد، خاصة أن الموسم يقترب من خط النهاية.

وتأتي الاستعدادات مختلفة عن أي مرحلة أخرى، ليس فقط لأنه التوقف الأخير، بل لأن الفريق مقبل على 3 مباريات مصيرية، حيث يلتقي الجزيرة في «الجولة 24»، والشارقة في «الجولة 25»، والمواجهة المصيرية في «الجولة 26» أمام الفجيرة، والذي ينافسه على البقاء، ويتساوى الفريقان في رصيد 14 نقطة، ويبقى لعجمان حظوظ التفوق في مباراة الدور الأول، وهو ما يعني أن فارق المواجهات لمصلحته، في حالة التعادل في النقاط نهاية الموسم.

وأكد محمد حسين مدير الفريق، أن العودة للتدريبات تمثل مرحلة مهمة، ولكن المعنويات عالية، بعد الفوز المهم على خورفكان، وقال: يهمنا في المقام الأول البحث عن نتيجة إيجابية في لقائي الجزيرة والشارقة، قبل الوصول إلى مواجهة الفجيرة، وحالياً يبحث الجهاز الفني عن «وديتين» خلال التوقف للخروج من ملل التدريبات.

وكشف عن أن جدول التدريبات يتغير مع بدء شهر رمضان المبارك، حيث ستكون المواعيد اليومية في الساعة التاسعة والنصف مساء، حتى نهاية الشهر الكريم.