«سلبية» مسحة «العنابي» قبل لقاء بيروزي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أظهر فحص فيروس كورونا لبعثة الوحدة سلبية النتائج، بعد وصولها إلى مدينة جوا الهندية يوم السبت الماضي، فيما أجري لـ«العنابي» مسحة ثانية، اليوم «الاثنين»، لمباراته مع بيروزي بعد غد «الأربعاء»، في افتتاح المجموعة الخامسة، بدوري أبطال آسيا، وتقام المباراة التي يستضيفها استاد بانديت جواهر لال نهرو في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وأدى «العنابي» تدريبه الأول عقب الوصول إلى جوا في فندق الإقامة، فيما يخوض تدريبه الثاني، اليوم، على أحد الملاعب الفرعية، على أن يختتم تحضيراته على ملعب المباراة غداً.

«سلبية» مسحة «العنابي» قبل لقاء بيروزي

الجدير بالذكر أن الوحدة غادر ببعثة تضم 28 لاعباً، من بينهم 3 لاعبين مقيمين غير مدرجين في القائمة الآسيوية، وعدد من فريق 21 سنة، ليواصلوا التدريبات استعداداً للجولات الثلاث المتبقية من دوري الخليج العربي.

ويخوض الوحدة مبارياته الست بالمجموعة الخامسة التي تضم معه بيروزي والريان وجوا خلال 15 يوماً، بواقع مباراة كل 3 أيام، وينتظم الفريق منذ وصوله في فقاعة طبية بفندق نوفيتل جوا.