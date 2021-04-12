ماونت.. «التلميذ المدلّل» يتحول إلى «النجم الساطع»

لندن (أ ف ب)

بعدما وُصف بأنه «التلميذ المدلّل» في وقت سابق من الموسم، يدخل لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي مايسون ماونت إلى مواجهة الغد «الثلاثاء» ضد بورتو البرتغالي، في إياب الدور ربع النهائي، من دوري أبطال أوروبا، بعد أن ثبّت مكانه نجماً في تشكيلة المدرب الألماني توماس توخل.

رغم ظهور برعمه في الأشهر الثمانية عشر الماضية، اضطُر ماونت إلى تحمّل سخافات النقاد الذين زعموا أنه مُنح فرصة خوض المباريات فقط لأنه من المفضلين لدى المدرب السابق فرانك لامبارد.

لعب الدولي الإنجليزي الذي بلغ عامه الـ22 في يناير الماضي، تحت إشراف لامبارد في دربي كاونتي موسم 2018-2019 على سبيل الإعارة من تشيلسي، قبل أن يمنحه الأخير بداياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما تولى الإشراف على النادي اللندني في الموسم التالي.

ومع اضطرار لامبارد إلى الاعتماد على لاعبي الأكاديمية، بعد حرمان تشيلسي من إتمام الصفقات في سوق الانتقالات، كان ماونت في التشكيلة الأساسية لـ «البلوز» في غالبية الأوقات، نظراً لمقاربته للمباريات مقارنة بصغر سنه.

وأثمر أداؤه المؤثر والحيوي لاحقاً عن حجز مقعد منتظم في تشكيلة مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت.

وكان اختياره على حساب صانع ألعاب أستون فيلا المتألق جاك جريليش، الذي أثار حفظية المشككين بنجم تشيلسي.

اضطر ماونت فجأة للدفاع عن نفسه، ضد مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه «التلميذ المدلل لدى الأستاذ»، حيث تعامل مع تلك السخرية برصانة.

ردّ لامبارد بجعله أصغر لاعب يحمل شارة القيادة في تشيلسي منذ جون تيري عندما قاد «البلوز» ضد لوتون في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير الفائت «فاز 3-1».

وللمصادفة، كانت هذه آخر مباراة للامبارد على رأس الجهاز الفني لتشيلسي بعد إقالته لسوء النتائج في الدوري ويحل توخل مكانه بعد ثلاثة أيام.

كان ماونت قد بدأ أساسياً في 10 مباريات توالياً، لذا عندما أبقاه توخل على دكة البدلاء في مباراته الأولى ضد ولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري، فسّر البعض ذلك أن الألماني سيضع نهاية لنهضة ماونت.

إلا أن هذه النظريات لم تكن سوى تكهنات خاطئة، حيث واصل الإنجليزي تألقه بإشراف لمدرب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند.

وتجسّدت أهمية ماونت بالنسبة لتشيلسي في طريقة إنهائه للهدف الأول في الفوز 2-صفر على بورتو ذهاباً الأسبوع الماضي.

وعندما أبقاه توخل على دكة البدلاء لإراحته أمام وست بروميتش ضمن منافسات الدوري مطلع الشهر الحالي، افتقد تشيلسي لحضوره وحيويته ومني بهزيمة قاسية 2-5 على أرضه، كانت الأولى في جميع المسابقات منذ وصول الألماني.

بدأ أساسياً في الفوز 4-1 على كريستال بالاس السبت، وكان حضوره قوياً في صناعة الفرص، وحقق تمريرة حاسمة للهدف الثالث، وستكون الفرصة متاحة أمامه للتألق مجدداً عندما يستقبل فريقه بورتو الأربعاء في مسعى بطل أوروبا عام 2012 لبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2014.

وأقر توخل بالجودة التي يضيفها ماونت للفريق الساعي لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري المحلي، والفوز بدوري الأبطال والكأس المحلية.

وقال توخل: «طريقة إنهاء الهدف كانت مميزة وممتازة من مايسون، يملك الجودة للقيام بذلك، وأن ينفذها في ربع النهائي فهي خطوة كبيرة له ومساعدة كبيرة للنادي».

وأضاف: يملك ماونت الذهنية الصحيحة والسلوك المناسب في التمارين والمباريات، ولديه المقاربة الصحيحة تجاه النجاح، قدماه على الأرض وهو متعطش للتعلّم.

وأكد الألماني البالغ 47 عاماً أنه من الصعب بالنسبة لي أن أقارنه مع لاعبين مختلفين في مراكز مختلفة، ومع لاعبين مختلفين في المركز ذاته من فرق أخرى، ولكن مايسون لاعب مهم جداً بالنسبة لنا، إنه لاعب أساسي.

في رصيد ماونت ثمانية أهداف وخمس تمريرات حاسمة هذا الموسم، وأصبح أصغر لاعب يسجل لتشيلسي في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال.

من جهته، يعتقد الإنجليزي الشاب أن ما زال لديه الكثير ليقدمه وتطوير أدائه.

وقال: «أعمل دائماً على طريقة إنهائي للهجمات والتسجيل، لا أعتقد أنه يمكنك أن تعمل على ذلك بشكل كافٍ».