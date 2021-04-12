الشارقة والظفرة يتصدران كأس نائب رئيس الدولة للسلة

علي معالي (دبي)

تخطى فريق سلة الشارقة حاجز المئة نقطة، بفوزه على الوصل "104-97" في ثاني جولات الدور التمهيدي في مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، كما شهدت الجولة، في نفس المجموعة الأولى، فوز النصر على البطائح بواقع "99-64" على صالة نادي الشارقة. وفي المجموعة الثانية، فاز الوحدة على جاره العين "83-70" على صالة نادي الجزيرة، والظفرة على الجزيرة "81-57" على صالة نادي بني ياس . وابتعد الشارقة بصدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق النقطتين عن كل من شباب الأهلي والنصر والبطائح والوصل التي تقاسمت المركز الثاني، كما عزز الظفرة صدارته المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين أيضاً عن الوحدة وبني ياس والجزيرة والعين التي تقاسمت المركز الثاني بنقطتين. واحتاج الشارقة لضمان انتصاره على الوصل، إلى نيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني بفارق كبير بلغ 16 نقطة بواقع "35-19"، خصوصاً أن هذا الفارق كان كافياً لـ "الملك" في الفوز بالمباراة على الرغم من نيل لاعبي "الامبراطور" الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث والرابع بواقع "30-23 و27-26 و21-21 ". بدوره تفوق النصر في لقاء البطائح، ما أتاح للاعبي "العميد" حسم نتائج الفترات الأربعة بواقع "22-18 و19-18 و23-17 و25-11 ". وبسط الظفرة هيمنته المطلقة على مجريات لقاء الجزيرة، ونجحوا في نيل الأفضلية بنتائج الأرباع الأربعة بواقع "18-12 و20-13 و21-15 و22-17 "، وعرف الوحدة كيفية الفوز على جاره العين، بنيل لاعبي "العنابي" الأفضلية بنتائج الأرباع الأول والثاني والثالث بواقع "20-15 و28-25 و22-12"، وتقدم العين في الربع الرابع "21-13".