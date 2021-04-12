25 خيلاً تتنافس على ألقاب كأس الوثبة في تاربس



تاربس (الاتحاد)

تتنافس 25 خيلاً على لقبين لكأس الوثبة ستاليونز بمضمار تاربس الفرنسي، الذي يقام بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه العالمي. ويحمل السباق الأول اسم كأس الوثبة ستاليونز، بري كريس الثاني لمسافة 1500 متر على المضمار العشبي، وتشارك فيه 13 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز مالية قدرها 14.000 يورو. وأبرز المتحدين «سلاف» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف دي موريسون، وقيادة انتوني كراستوس، وسبق لابن «منجز» الفوز بسباق اتيني كامنترون لمسافة 2100 متر بمضمار تولوز. ويمثل ياس أيضاً المهرة «لينا»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة اورتيز مندزابل، وتنحدر من نسل «مهب»، فيما يمثل شادويل الجواد «الغني» ابن «مجاني»، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماثياس لورين. ويقام السباق الثاني تحت مسمي كأس الوثبة ستاليونز، بري فال دادور لمسافة 2300 متر، وخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وتتنافس فيه 12 خيلاً على جوائزه المالية البالغة 14000 يورو. ويمثل خيول الإمارات في السباق الجواد «شامخ» لياس للسباقات، وبإشراف انتوني فاتريجانت، وقيادة اورتيز مندزابل، فيما يمثل شادويل «نو آند نو الموري» بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارسة كلارا كورنيت، وينحدر من نسل «نظام». ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.