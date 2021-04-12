ابن فطيس يحصد ذهبية رماية الاسكيت

دبي (الاتحاد)

حقق سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» المركز الأول في بطولة الإمارات المفتوحة للرماية، التي نظمها اتحاد اللعبة على مدار يومين بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، وحصل على 121 طبقاً، وحل خالد الظريف في المركز الثاني برصيد 108 أطباق، واحتل سعيد الظريف المركز الثالث برصيد 105 أطباق. كان ابن فطيس قد حقق مؤخراً الميدالية الفضية في كأس العالم لرماية الأطباق، التي أقيمت بالعاصمة الهندية نيودلهي، وحقق نفس الرصيد 121 طبقاً. وقام عبد الله سالم بن يعقوب الأمين العام لاتحاد الرماية عضو مجلس إدارة الاتحادين العربي والآسيوي، وسعيد بن أحمد القاسمي المدير المالي وعضو مجلس إدارة الاتحاد، بتتويج الأبطال كما قاما بتكريم الحكام الذين أداروا البطولة. وأعرب عبد الله سالم بن يعقوب عن سعادته بما قدمه الرماة من مستوى متميز، مشيراً إلى أن الاتحاد وبرغم ظروف الجائحة يسعى من خلال خطة طموحة إلى تطوير مستويات رماتنا بما يعيد للعبة بريقها على كافة الأصعدة خليجياً وعربياً وآسيوياً، ومن ثم عالمياً، ولذلك رصد الاتحاد جوائز مالية وعينية قيمة للفائزين وجميع المشاركين، سواء رماية الاسكيت والتراب وأصحاب الهمم والسيدات، لتحفيزهم على المشاركة في البطولات وتطوير مستواهم.