رودولفو: بيراميدز ما زال مرشحاً رغم «ثلاثية الأخطاء»

القاهرة (د ب أ)

كشف الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب بيراميدز المصري، أن الأخطاء الدفاعية لفريقه أسهمت في خسارته الثقيلة صفر- 3، أمام ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية الأفريقية».

وتلقت آمال بيراميدز في الصعود للأدوار الإقصائية للمسابقة القارية «ضربة

موجعة» جديدة بتلك الخسارة، حيث تجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الثاني

بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف أمام نكانا الزامبي، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في الرصيد نفسه، قبل لقاء الفريقين بزامبيا في الجولة القادمة للمجموعة.

في المقابل، صعد الرجاء البيضاوي رسمياً لدور الثمانية، بعدما رفع رصيده

إلى 12 نقطة، محققاً «العلامة الكاملة» حتى الآن عقب فوزه في جميع مبارياته

الأربع التي خاضها بالمجموعة.

وقال رودولفو في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب المباراة: إن فريقه خسر بسبب الأخطاء الدفاعية، خاصة في التعامل مع الكرات العرضية، مضيفاً أن بيراميدز حاول التعويض، ولكنه لم ينجح، واعترف في الوقت نفسه بأن الفريق لم يقدم الشكل الهجومي الشرس المطلوب.

وأعرب رودولفو عن حزنه البالغ على الخسارتين أمام الرجاء المغربي، مشيراً إلى أنه يتعين العمل ونسيان ما حدث، والتركيز في المباريات المقبلة، في ظل صعوبة المهمة، مع ضغط كبير في مختلف البطولات.

وشدد مدرب بيراميدز على أن فريقه ما يزال مرشحاً للتأهل إلى الدور المقبل، بشرط أن يعود لمشوار الانتصارات، ويتناسى خسارتي الرجاء، من خلال الفوز على نكانا ونامونجو التنزاني في الجولتين الخامسة والسادسة، وهو الشرط الوحيد للتأهل.

أضاف أن الخسارة من الرجاء غير مرضية على الإطلاق، وكذلك الأداء في بعض الأوقات في جميع المراكز، مؤكداً أن بيراميدز فقد بعض التفاصيل في الملعب، ولا بد من العمل فوراً، والتركيز في الدوري المصري الذي يشهد عدة لقاءات قوية قبل العودة مجدداً للمشوار الأفريقي.

وأكد المدرب الأرجنتيني أنه يعمل في نادٍ كبير ومشروع ضخم وعملاق، وهناك لاعبون محترفون، ولا بد على الجميع أن يتعامل مع الأمور بسرعة ويركز في باقي اللقاءات، مضيفاً أنه في الأوقات الصعبة تظهر شخصية اللاعبين والجهاز الفني.

وأوضح أن الفريق فقد التركيز وسكنت شباكه الأهداف من كرات ثابتة، وكان لا بد من التعامل معها بشكل جيد، موضحاً أن الفريق المغربي مميز في تلك النقطة، وينبغي عليه العمل سريعاً مع المدافعين لعلاج تلك النقطة السلبية خاصة في الكرات الثابتة، وهي نقطة مهمة للغاية، ومن الضروري التعامل معها بأسرع ما يمكن.